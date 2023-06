Juicio oral contra el excívico Rómulo Calvo por caso wiphala ingresa a su fase final





01/06/2023 - 17:47:55

El proceso penal contra el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Rómulo Calvo, por el ultraje a la wiphala en septiembre de 2021, entra en su última fase y se avecina la sentencia, informó el abogado de la parte denunciante Marcelo Aliaga. “Vamos a ingresar a la última fase del juicio oral contra el señor Rómulo Calvo, por el caso wiphala, incitación al racismo y la discriminación (…) Estamos en una etapa de desfile de prueba pericial, es la última prueba que falta que se judicialice e ingrese al juicio oral”, explicó el jurista. El caso denominado “ultraje a la wiphala” fue activado a denuncia de asambleístas departamentales del MAS en Santa Cruz. El 29 de abril de 2022, la Fiscalía de Santa Cruz presentó la imputación formal contra Calvo por los incidentes ocurridos en los actos protocolares por la efeméride cruceña en 2021. En esa ocasión, el gobernador Luis Fernando Camacho suspendió sorpresivamente el acto protocolar en la Plaza 24 de Septiembre, minutos antes de que interviniera el vicepresidente David Choquehuanca, quien se desempeñaba como presidente interino. La wiphala fue izada en medio de incidentes en uno de los mástiles de la plaza principal, pero poco después afines a Camacho y la Gobernación lograron bajar el símbolo patrio. Calvo calificó a la wiphala como “un trapo” y aseguró que no representaba a Santa Cruz. “Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”, indicaba el excívico en octubre de 2021, cuando se realizaba el “wiphalazo” o un acto de desagravio. Calvo fue acusado por incitación al racismo, discriminación y ultraje a la wiphala. Aliaga espera que en la próxima audiencia el juez emita las conclusiones del caso y dicte una sentencia condenatoria o absolutoria. La parte denunciante y el Ministerio Público piden que el excívico sea condenado a cinco años de reclusión en Palmasola. ABI