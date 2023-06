Biden sufre caída durante una ceremonia en una academia militar





01/06/2023 - 17:30:33

DW.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 80 años, se tropezó y cayó al suelo este jueves (01.06.2023) durante la ceremonia de graduación de los cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado. El mandatario, el primer octogenario en la Presidencia de EE.UU., se trasladó este jueves desde Washington DC al estadio Falcon de Colorado para la ceremonia de graduación. Tras dar un discurso y entregar el último diploma a los cadetes, se dio la vuelta para sentarse, pero aparentemente tropezó con un saco terrero y cayó sobre sus rodillas, desplomándose hacia un lado. Acto seguido, el presidente, que llevaba una gorra, intentó incorporarse él solo, aunque tuvo que ser ayudado por un oficial y dos miembros del Servicio Secreto de EE.UU. Después de incorporarse y señalar el supuesto saco con el que se tropezó, permaneció unos minutos de pie hasta que la ceremonia terminó. Biden tropieza y cae en la ceremonia de graduaci�n de la Academia de las Fuerzas A�reas de EE.UU. pic.twitter.com/bfNjDfCzAC — Sepa M�s (@Sepa_mass) June 1, 2023 No es la primera vez que Biden tropieza La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo más tarde a los periodistas que el mandatario se encuentra "totalmente bien" y que subió al avión presidencial Air Force One, que lo lleva de vuelta a la capital, con "una gran sonrisa". No es la primera vez que Biden, que se presenta a la reelección en los comicios de 2024, se cae en público. En marzo de 2021, meses después de llegar a la Presidencia, tropezó tres veces hasta caer al subir las escaleras del avión presidencial, el Air Force One, que lo llevaba de visita a la ciudad de Atlanta. En junio de 2022, se cayó al suelo durante un paseo en bicicleta cerca de la playa en el estado de Delaware, donde estaba pasando el fin de semana con su esposa, Jill Biden.