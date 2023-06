TSE admite denuncia contra Chuquimia y otros 7 vocales designados por Arce





01/06/2023 - 17:04:15

Brújula Digital.- Luego de cuatro intentos en los últimos siete meses, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) admitió la denuncia por “falta grave” contra de la vocal Dina Chuquimia y de otros siete vocales departamentales que fueron designados por el presidente Luis Arce, debido a que ahora cumplen su segundo periodo, aspecto que generó un debate legal. El caso será enviado en consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. La Sala Plena definió este jueves que Chuquimia y los otros siete vocales se mantengan en funciones mientras el TCP responda la consulta respecto a que si se considera si estas autoridades electorales han sido efectivamente “reelegidas”, dijo una fuente del organismo electoral. De considerarlo así, se confirmaría que éstos habían incurrido en “faltas graves”. La fuente aclaró que no hay un plazo para que el TCP emita ese fallo. Los afectados señalan que la ley tiene un vacío y que no establece con claridad una diferencia entre “elegidos” (por el Legislativo) y “designados” (por el Presidente del Estado). Chuquimia y los otros vocales aseguran que la primera vez fueron “elegidos” y la segunda, “designados”, lo que no estaría prohibido. Eso es lo que el TCP tendrá que esclarecer. Quienes acusan a los vocales argumentan que está prohibido que cualquier vocal cumpla dos gestiones. En el debate en la Sala Plena realizada este jueves se presentó también la moción de que los siete vocales fueran suspendidos mientras el TCP toma una decisión, pero esta opción no obtuvo respaldo mayoritario. La denuncia fue presentada el 21 de octubre por los asambleístas Toribia Lero, Juan Gonzalo Rodríguez y George Komadina, de Comunidad Ciudadana (CC), en contra de Chuquimia y de los vocales electorales departamentales Carlos Ortiz (Beni), María Betsabé Merma (Cochabamba), Gustavo Antonio Ávila (Tarija), Gunnar Jorge Vargas (Chuquisaca), Rudy Nelson Huayllas (Oruro), Rodolfo José Vera (Potosí) y Antonio Zacarías (La Paz). Todos fueron designados por el presidente Arce. Respecto a Chuquimia, dice la acusación, “cesó en sus funciones el 27 de mayo de 2015, como efecto de su renuncia personal en un acto voluntario, precedida de denuncias por comprometer su imparcialidad a favor del candidato a alcalde del municipio de La Paz, Guillermo Mendoza, debido a que retuiteó un mensaje de dicho candidato del Movimiento al Socialismo (MAS)”. Luego fue designada por el Presidente para su gestión actual. “De manera que su conducta se subsume como contraria a disposiciones contenidas en la CPE y la Ley 018, que restringen ejercer más de una vez el mismo cargo de Vocal del TSE”, señala la denuncia. Según el documento, Chuquimia transgredió el artículo 206 de la CPE, en parágrafo II que señala textual: “El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete miembros, quienes durarán en sus funciones seis años sin posibilidad de reelección, y al menos dos de los cuales serán de origen indígena originario campesino”. La denuncia también cita el artículo 12 de la Ley 018 que establece: “El TSE está compuesto por siete vocales, de los cuales al menos dos serán de origen indígena originario campesino. Del total de miembros del TSE, al menos tres serán mujeres, y que las vocales y los vocales desempeñarán sus funciones por un período de seis años, computable a partir del día de su posesión, sin derecho a postularse nuevamente para el desempeño del mismo cargo”. En ambos, la defensa de los vocales es que “no fueron reelegidos” (sino designados en una segunda ocasión) y que “no se postularon” para una segunda gestión (porque el Presidente los designó).