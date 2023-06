Urólogo afirma que mayoría de hombres siempre han orinado de forma incorrecta





01/06/2023 - 12:27:10

DW.- Aunque orinar es algo tan fundamental y cotidiano, parece que los hombres (al menos la gran mayoría) lo han estado haciendo mal todo este tiempo, o en todo caso no de forma óptima, según afirma un destacado urólogo en una entrevista concedida al diario británico The Telegraph. Gerald Collins, cirujano urológico consultor del Hospital Alexandra de Cheshire (Inglaterra), afirmó que los hombres deberían sentarse para orinar, tras los resultados de una encuesta realizada a más de 7.000 hombres de 13 países que reveló que muchos no lo hacen nunca.



Diferencias culturales al orinar El reciente informe de YouGov demostró que la mayoría de los hombres de todo el mundo optan por hacer sus necesidades de pie. Y no solo eso: según la encuesta, el 33 % de los británicos afirmó que nunca consideraría la posibilidad de sentarse, solo el 24 % dijo que lo hace a menudo y solo el 9 % se sienta siempre para orinar. Cuando se les preguntó, los hombres de países como México y Polonia dejaron especialmente claro que no estarían dispuestos a sentarse. En México, por ejemplo –donde solo el 6 % afirmó sentarse siempre para orinar–, el 36 % dijo que "nunca" lo haría. La encuesta reveló otras diferencias culturales interesantes, como una diferencia de casi el 40 % entre EE. UU. y Alemania en cuanto a que los hombres se sientan a orinar todas o la mayoría de las veces que tienen que hacerlo. Así, según Collins, son los alemanes quienes tienen la idea correcta sobre el tema: en Alemania, según la reciente encuesta, el 40 % de sus ciudadanos afirma sentarse a orinar "siempre", frente al 10 % de los estadounidenses. YouGov en su informe señala que en Alemania existe un término burlón "sitzpinkler" que significa literalmente alguien que se sienta para orinar. Sin embargo, en las últimas décadas, la cultura ha cambiado significativamente, y ahora, por cuestiones de higiene, hay carteles en muchos baños públicos de Alemania que advierten a los hombres de que no deben permanecer de pie mientras orinan. Vaciar la vejiga con más eficacia De acuerdo con el medio británico, investigadores holandeses del Centro Médico de la Universidad de Leiden ya habían llegado a la conclusión de que sentarse puede ser beneficioso porque facilita que la vejiga se vacíe más rápida y completamente. "Sentarse es probablemente la forma más eficaz de hacerlo", declaró Collins, explicando que los músculos de la pelvis y la columna vertebral están completamente relajados en esa posición, lo que facilita completar el proceso de orinar. El urólogo añadió que sentarse para orinar puede ser más beneficioso para los hombres a medida que envejecen, debido a una afección conocida como hiperplasia prostática benigna (HPB) que afecta a la gran mayoría de los hombres con el paso del tiempo. La HPB se produce cuando la glándula prostática y el tejido circundante se expanden, lo que obstruye la uretra. La uretra es el conducto que desciende desde la vejiga, atraviesa la próstata y llega al pene, por lo que esta obstrucción dificulta la micción. Los hombres con HPB pueden experimentar la formación de cálculos en la vejiga, infecciones del tracto urinario e incluso infecciones renales si no vacían completamente la vejiga, según explica The Telegraph. "La HBP se produce por un cambio en el entorno hormonal de la próstata, sobre todo a partir de los 40 años", explica Collins. "Se produce un aumento de un determinado producto de descomposición de la testosterona que hace que la próstata aumente su desarrollo celular y su tamaño. Como consecuencia, los hombres empiezan a notar que pueden orinar mucho mejor sentados".