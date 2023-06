Fiscalía convoca a extrabajadores del exBanco Fassil para declarar como testigos





01/06/2023 - 10:49:23

En el marco de las investigaciones que se realizan por Legitimación de Ganancias Ilícitas en contra del exdirector ejecutivo del intervenido Banco Fassil, Ricardo Mertens, se convocó a los extrabajadores de la entidad bancaria para que presten su declaración informativa ante la Fiscalía durante esta jornada. “Van a seguir declarando testigos del banco, los funcionarios van a declarar (…) para que continuemos con la investigación”, informó el fiscal Julio Cesar Porras en contacto con medio locales. Además de delitos financieros, los hechos relacionados con el Banco Fassil también se investigan por el delito de legitimación de ganancias ilícitas a denuncia de los ejecutivos de Manzana 40 Plaza Empresarial S.R.L. contra el expresidente de Fassil. Ricardo Mertens, quien también representaba legalmente a Financial Group S.A. presuntamente usó esa empresa para desviar más de $us 13 millones de la entidad financiera. En pasados días, la televisora DTV difundió una lista de alrededor de 50 empresarios cruceños, quienes accedieron a “créditos millonarios” por Bs 4.000 millones del exbanco Fassil y presuntamente desviaron esos recursos a la empresa Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2021. La Fiscalía convocó a algunos empresarios que presuntamente habrían sido beneficiados con los créditos millonarios de acuerdo con un informe que realizó la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). El exvicepresidente de la entidad bancaria intervenida, Martin Wille Engelman, debía prestar sus declaraciones informativas ante los investigadores el pasado miércoles; sin embargo, presentó una baja médica y ahora se analiza reprogramar la cita. En tanto, Migración activó una alerta migratoria en contra de Martin Wille Engelman para que se someta a los actos investigativos en su contra.