Droga incautada en España llegó en vuelo de BoA; estatal alista querella





01/06/2023 - 07:20:58

El Deber.- La Administración de Aduanas de España reveló que los casi 500 kilogramos de cocaína incautados en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, eran procedentes de un vuelo de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA). La empresa estatal anunció, mediante un comunicado, la presentación de una querella contra los autores del hecho. La noticia del decomiso fue aprovechada por el ‘evismo’ para criticar los escasos controles contra al narcotráfico y pidió cambiar al personal antidroga del aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, de donde salieron los paquetes. “La fecha concreta del vuelo no lo podemos decir, pero fue en febrero y el vuelo era de Boliviana de Aviación (BoA). Detenidos, no hubo hasta ahora”, fue la respuesta de la Agencia Tributaria de España al periodista boliviano Edwin Pérez, de la revista Aquí Latinos. El caso está bajo investigación y la operación fue judicializada. Lo llamativo de este caso es que la sustancia controlada estaba empaquetada en 12 bultos y fue transportada en un contenedor de bodega del avión alquilado de una empresa extranjera alquilado por BoA. La Agencia señaló que lo habitual es encontrar droga en las maletas de los pasajeros y no en la carga aérea. Esta incautación fue catalogada por los españoles como una de las mayores operaciones de los últimos años en el aeropuerto de Barajas. “En el año 2022 fueron intervenidos un total de 1.200 kilos de esta sustancia en el aeropuerto, mientras que en el año actual las intervenciones durante los cuatro primeros meses igualan los registros del año pasado”, señala la nota de prensa. Entre tanto, la aerolínea estatal anunció que interpondrá una querella penal contra los autores materiales e intelectuales de este envío ilícito. “La línea aérea estatal anuncia la presentación formal de una querella contra los autores materiales e intelectuales del hecho. Además, colaborará y apoyará de forma efectiva en las investigaciones y requerimientos de información de las autoridades nacionales e internacionales para esclarecer lo sucedido”, dice el comunicado. BoA remarcó que para la salida de carga al exterior cumple “rigurosamente” con todos los procedimientos de seguridad e inspecciones bajo estándares exigidos por las autoridades europeas y bolivianas. El escándalo se da en medio de otra incautación de dos toneladas de droga, valuadas en $us 10 millones por autoridades chilenas, durante el fin de semana. Asimismo, lograron desbaratar una banda criminal compuesta por bolivianos y chilenos, que intentaron ingresar el cargamento desde Bolivia hacia la Región Metropolitana de ese país. Críticas y pedidos de cambio



Sobre el caso investigado en España, el diputado Vicente Condori, MAS, adelantó que pedirán informes escritos a la Aduana Nacional. “En el transcurso de la semana presentaremos una petición de informe para saber qué ha sucedido. Mucho tendrá que ver la Aduana porque controlan qué productos van a pasar y lo que se transporta al exterior. Seguramente alguien, cabezas, van a tener que rodar porque eso no puede suceder”, sostuvo el legislador. Jairo Guiteras, diputado por Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó el control en los aeropuertos del país y pidió al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y a su par de Obras Públicas, Édgar Montaño, “dar la cara al país”. “Hace mucho que denunció que nuestro Estado se ha convertido en una organización criminal. Pilotos de BoA fueron capturados con droga en Paraguay en más de una ocasión y ahora se confirma que la droga incautada en España (478 kilos) llegó en BoA”, refutó el legislador opositor. Evidentemente, en enero de este año, Raúl Álvaro Guzmán Cortez, excopiloto de Boliviana de Aviación (BoA), y otra persona identificada como Sthephano Alavconi Quezada fueron aprehendidos en Paraguay por el traslado de 420 toneladas de droga boliviana, valuada en $us 3 millones, con destino a Argentina. Gualberto Arispe, del bloque de los radicales del MAS, volvió a observar el trabajo de Del Castillo y lo acusó de atacar al trópico de Cochabamba con operativos antidroga generando un estigma contra esa región. Asimismo, pidió el cambio del personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). “El personal de la Felcn hasta este momento será que está siendo sancionados, castigados; cuánta gente estuvo ese día en el control, por qué pasa de manera fácil casi media tonelada de cocaína con destino a España. Por lo menos, vamos a pedir que el personal de la Felcn en Santa Cruz debe ser removido”, manifestó.