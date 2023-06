Desbaratan una narcored en Brasil y BOA aparece en un gran envío en España





Página Siete.- En las últimas horas se reportaron tres casos distintos de secuestro de toneladas de droga procedentes de Bolivia. El primer hallazgo se registró en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y es calificado como el más grande de los últimos años, además en este envío aparece BOA, que anunció una querella contra los autores de ese traslado en su vuelo. El segundo caso se reportó en Chile y se reveló que el operativo de narcos, con una carga valuada en 10 millones de dólares, era dirigido por un boliviano recluido en el penal de Alto Hospicio, en ese país. Respecto al tercer caso, en Brasil desmantelaron una red de tráfico de cocaína que operaba desde América del Sur hacia Europa, según la Policía. La droga era producida en Bolivia. España La Administración de Aduanas de España se incautó de 478 kilos de cocaína en un vuelo procedente del aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz. Estos narcóticos fueron transportados en una aeronave que la estatal Boliviana de Aviación (BOA) alquiló a la empresa española Wamos Air. “La fecha concreta del vuelo no te lo podemos decir, pero fue en febrero y el vuelo de Boliviana de Aviación (BOA). Detenidos, no hubo hasta ahora”, fue la respuesta de la Agencia Tributaria de España al periodista Edwin Pérez, de la revista Aquí Latinos, vía correo. La agencia estatal española remarcó que lo habitual es encontrar droga en maletas de pasajeros, pero no en la carga aérea. Pérez apuntó que se le informó que no se podían brindar detalles sobre este caso debido a que la operación está bajo “investigación judicializada”. El periodista Jhon Arandia reveló que en febrero BOA alquiló un avión a la aerolínea Wamos Air y que la aeronave de BOA no habría hecho el vuelo. “El avión que continuamente va a España de BOA no voló, pero ya habían pasajes comprados para ir a España y BOA no podía fallar a todos los pasajeros. Entonces alquiló este avión (de Wamos) con todo el servicio completo para volar a España, pero el identificativo con el que voló tengo entendido que es el de Boliviana de Aviación”, dijo. Fuentes ligadas al Gobierno y oficiales de la Policía boliviana, con los que Página Siete consultó, aseguraron que el cargamento de droga que fue detectado en el aeropuerto de España fue transportado por BOA. También señalaron como responsables del envío a los uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que prestan servicio en ese aeropuerto cruceño, por dejar pasar la mercancía, pese a contar con escáner y canes antidroga. Esa instancia española emitió un comunicado e indicó: “La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, perteneciente a la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo la intervención en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de 478 kilos de cocaína que se encontraba en la bodega de un vuelo procedente del aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia”. El reporte menciona que la sustancia estaba empaquetada en 12 cajas de cartón y fue transportada en un contenedor de bodega. Los funcionarios de la Aduana española observaron la presencia de los paquetes “que no habían sido declarados en el momento de embarque y salida de la aeronave en origen, conteniendo todos ellos unas tabletas cuadrangulares (‘ladrillos’) envueltas en plástico filme, en cuyo interior se encontraba una sustancia que, tras efectuar una prueba analítica ‘in situ’, dio resultado positivo en cocaína”, menciona el comunicado. La Aduana española reportó que dicha intervención es una de las mayores de los últimos años en Barajas. El año 2022 se intervino un total de 1.200 kilos de esa sustancia en esa misma región, mientras que en esta gestión las intervenciones durante los cuatro primeros meses igualan los registros del año pasado. La justicia de ese país indaga el caso por “delito de contrabando y contra la salud pública”. Boliviana de Aviación (BOA) anunció ayer una querella penal en contra de los autores del traslado de casi media tonelada de cocaína en su vuelo de Viru Viru a Barajas, España, a través de un comunicado. “La línea aérea estatal anuncia la presentación formal de una querella contra los autores materiales e intelectuales del hecho”. La aerolínea señaló que cumple rigurosamente con los procedimientos de seguridad e inspecciones de carga. El diputado evista del MAS Gualberto Arispe hizo referencia al cargamento de droga incautado en España, que involucra a la aerolínea BOA, y pedirá el cambio de todo el personal de Felcn en Santa Cruz, incluidos “perritos que controlan”. Caso de Chile En el caso chileno se reveló que en el operativo se halló una carga valuada en 10 millones de dólares. El transporte estaba dirigido por un boliviano recluido en el penal de Alto Hospicio, en ese país. El fiscal de Alta Complejidad y Crimen Organizado del Ministerio Público de Chile, Ernesto Navarro, informó ayer que durante el fin de semana se logró desbaratar una banda criminal compuesta por bolivianos y chilenos, que intentaba ingresar desde Bolivia, hacia la Región Metropolitana de ese país, un cargamento de dos toneladas de droga. La droga era internada a Chile por Antofagasta, camuflada en camiones de alto tonelaje. Brasil Autoridades brasileñas y europeas desmantelaron en las últimas horas una organización criminal investigada por el tráfico de más de 17 toneladas de cocaína desde América del Sur hacia Europa, informó la Policía. “Un total de 15 individuos fueron arrestados y se incautaron bienes por un valor de más de 80 millones de euros”, unos $us 87 millones, dijo en un comunicado la Oficina Europea de Policía (Europol). “Las fuerzas en Latinoamérica y Europa derribaron una de las organizaciones de tráfico de drogas más activas en Brasil que inundaba Europa con cargamentos de varias toneladas de cocaína”, añadió. La droga era producida en Bolivia, traída a Brasil en camiones por un proveedor paraguayo y enviada a Europa.