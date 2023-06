Opositores allanan por tercera vez las metas del oficialismo en el Legislativo





01/06/2023 - 07:09:11

Página Siete.- La elección del Defensor del Pueblo en septiembre de 2022, la aprobación de la Ley del Oro con respaldo de legisladores “tránsfugas” y la ratificación del ministro Iván Lima con un voto de Comunidad Ciudadana (CC), y la ausencia de otros, son muestras de que la oposición allanó el camino del oficialismo al menos tres veces en menos de ocho meses. El último favor opositor sucedió la madrugada del miércoles en la sesión de interpelación del ministro de Justicia, Iván Lima, convocado por la bancada de CC para que informe sobre la situación crítica de la justicia en Bolivia y el respeto a los derechos humanos. Por los resultados de la votación, se conoce que las bancadas de CC y Creemos salvaron de la censura a Lima. Los resultados finales en Diputados fueron los siguientes: por censura 65 votos, no a la censura 40, el titular Jerges Mercado no votó. En Senadores votaron por la censura 18, por la no censura ocho y dos blancos. El total de votos, de 133, se necesitaban 89 para la censura de Lima, pero solo alcanzaron 83. Faltaron seis votos para llegar a los 2/3 y censurar a Lima. En Diputados, siete integrantes de CC tenían licencia. En Senadores, uno de CC estaba con permiso y uno votó a favor. El diputado evista Ramiro Venegas atribuyó a una componenda entre el Gobierno, una facción de CC y de Creemos para salvar a Lima. “Aquí hay una componenda entre la megacoalición del gobierno y una facción de Comunidad Ciudadana y Creemos que son los traidores a la patria. Hace un mes les faltaron ocho votos, ahora seis y eso se va ir reduciendo”, afirmó Venegas. Un mes atrás la oposición también jugó un rol importante para aprobar la Ley del Oro, que después de una maratónica sesión de 22 horas en la Cámara de Diputados apoyaron la norma con legisladores “tránsfugas”, 12 de CC y siete de Creemos. Después de la votación los legisladores debían enviar una foto del voto en rechazo al proyecto de ley, pero en CC 12 no lo hicieron. En tanto en Creemos pasó algo similar en medio de una lluvia de acusaciones mutuas. Ante ese escenario, los evistas que supuestamente no apoyaron la Ley del Oro criticaron a los líderes de CC y Creemos, Carlos Mesa y Fernando Camacho, y les preguntaron qué harán “con sus diputados traidores que le dieron la espalda y que también vendieron su conciencia”. El otro hecho que también allanó otra meta del oficialismo sucedió el 24 de septiembre de 2022, cuando el MAS logró designar a Pedro Callisaya como defensor del Pueblo con una maniobra, puesto que a último momento cambiaron el orden del día de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprovechando la ausencia de 32 legisladores opositores que pidieron licencia, 13 de ellos para asistir al aniversario de Santa Cruz. Ese día sesionaron 121 legisladores, de los cuales 95 votaron a favor de Callisaya, logrando los dos tercios, dos en blanco y 24 opositores se obtuvieron mientras 32 estaban ausentes. Acciones a favor Oro • La Ley del Oro fue aprobada el 22 de abril de este año con 73 votos, frente a 45 de rechazo. Un día antes el proyecto tenía 54 a favor, 24 en contra y 41 blancos. Respaldos• Hasta la fecha 13 diputados de Comunidad Ciudadana y siete de Creemos son observados por presuntamente favorecer al MAS. En CC hablan hasta de expulsar a los traidores. Salame• La senadora Silvia Salame, de CC, que respaldó a Iván Lima, dijo que su censura no serviría de nada, además que las preguntas de la interpelación tenían deficiencias y no eran técnicas. A CC le incomoda el apoyo que Salame le dio a Iván Lima Comunidad Ciudadana (CC) emitió un comunicado en el que sostiene que la decisión de la senadora Silvia Salame, que rechazó la censura del ministro de Justicia, Iván Lima, “fue personal” y contraria a la posición de esa fuerza política. También indica que pedirá una justificación a la legisladora. “La decisión de la senadora Silvia Salame fue personal y contraria a la posición de la Alianza y de las y los parlamentarios presentes, y en atención a las normas internas de Comunidad Ciudadana, se le pedirá una justificación”, se lee en la nota. La senadora de oposición expresó su respaldo a Lima ayer durante su interpelación en la Asamblea Legislativa, para que el mismo continúe en el cargo de ministro de Justicia. Ella indicó que un cambio de autoridad sería un “retroceso” y pidió al ministro que reconduzca la preselección candidatos a magistrados del Órgano Judicial. La decisión de Salame desató sorpresa y molestia en la bancada opositora, incluso hubo el pedido de expulsión de las filas de CC. “Ayer ha pelado capucha y ha demostrado estar al lado del Gobierno. Mi persona, que proviene de la generación pitita, de la defensa del 21F, voy a pedir la expulsión de esta senadora de Comunidad Ciudadana, porque nosotros no podemos traicionar el voto ciudadano, prácticamente esta senadora ha avalado la persecución política que está realizando Iván Lima”, manifestó el diputado Beto Astorga. La diputada Luisa Nayar señaló: “No representa a la votación de Comunidad Ciudadana, lamentablemente nos ha dejado sorprendidos, es un hecho condenable”.