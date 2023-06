Bancos duplican comisión por retiro de dinero en cajeros automáticos en el exterior y por transferencias





01/06/2023 - 06:52:54

Página Siete.- En las últimas semanas los diferentes bancos del país han tomado la decisión de ajustar sus comisiones por retiro de dinero en cajeros del exterior con porcentajes que incluso duplican a las tarifas que estaban vigentes. Página Siete pudo verifica, consultando a las lineas gratuitas de los bancos, que en uno de ellos la comisión antes era de 45 bolivianos por retiro en cajeros en el exterior, pero que se actualizó ahora a un 9% y si se pide una carga adicional a tarjeta de crédito la comisión es 6%. En otra entidad, en su tarifario se da cuenta de un costo de 7% en cajeros automáticos y terminales de pago por cada retiro, antes la comisión era de 3%, indicaron en su línea gratuita. En una tercera entidad se indicó que la comisión para retiro con tarjeta de débito en el exterior es de 18,5 dólares por cada transacción, antes era 6 dólares. En el caso de una transferencia al exterior por ejemplo de 1.000 dólares es de 90 dólares y eso se debe añadir costo de telecomunicaciones y otros. En una cuarta entidad, en su linea gratuita indicaron que la comisión está en 7% y en otras dos entidades solo mencionaron que hubo ajustes. El presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana, Antonio Rocha, indicó que de una tasa promedio de 2 a 3% el banco que menos cobra ahora es 8% y el que más 11% a 12% , lo cual es como un arancel o impuesto de pago al exterior. El alza es en general en todos los bancos, agregó. Explicó que el sistema financiero si no puede vender a un tipo de cambio distinto de oficial va cubrir la diferencia cambiaria con la comisión de transferencia de divisas. “Como no puede cobrar más de 6,96 bolivianos por los dólares que va a transferir, aumenta comisión hasta un 10%, con lo cual prácticamente se llega a tipo de cambio de mercado negro, eso no es otra cosa que un aumento de tipo de cambio disfrazado como comisión de transferencia”, subrayó. Las comisiones rigen para pago de importaciones, servicios, transporte marítimo, servicios personales, pago de estudios superiores, atención médica, retiro de dinero en cajeros. El analista financiero Jaime Dunn que estuvo fuera del país la semana pasada, confirmó que existe un alza en el retiro de cajeros con tarjeta de crédito con un costo de 7% en algunos bancos y en otros un porcentaje más alto. Indicó que en las últimas semanas los clientes de las entidades financieras han estado recibiendo mensajes donde se les comunica sobre el alza de las comisiones. Según el experto, los bancos han cerrado opción de usar tarjeta en el exterior para hacer compras al tipo cambio oficial de 6,96 bolivianos lo cual ha llegado a su fin. “Los bancos están igualando el precio dentro o fuera de país, este aumento de costo de transacción, provoca que uso de tarjeta de crédito ya no sea conveniente, están subiendo la comisión a 7%, 8% e incluso 10%”, advirtió. Añadió que las entidades hacen el ajuste en función a la normativa vigente y lo que se les permite, pero si el tipo de cambio paralelo sube más, eso se reflejará en las comisiones incluso sin un techo.