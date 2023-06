Activan alerta migratoria contra exvicepresidente de Banco Fassil, no acude a declarar a la Fiscalía





01/06/2023 - 06:28:18

La directora de Migración en Santa Cruz, Dayana Angola, informó este viernes que fue activa por orden fiscal la alerta migratoria en contra del exvicepresidente del extinto Banco Fassil Martin Wille Engelman. “Hemos recibido el registro de alerta migratoria para el exvicepresidente de dicha entidad (…) se lo acusa de la presunción de delitos financieros”, explicó. El exvicepresidente del extinto Banco Fassil debía prestar su declaración ante la Fiscalía a las 15h00 de este miércoles por la denuncia de delitos financieros en su contra; sin embargo, a través de su abogado, presentó un memorial argumentando estar hospitalizado en una clínica privada de la capital cruceña. Por su parte, el fiscal Julio César Porras ratificó que será un médico forense quien corroborará la baja médica, por lo tanto, precautelando la salud del investigado, se podría reprogramar su declaración. “El exejecutivo será citado una vez se tenga el informe del médico forense, nos vamos a fijar si hay una incapacidad”, aseveró. En tanto el expresidente de Fassil Ricardo Mertens, quien también representaba legalmente a Financial Group S.A., es acusado de haber usado esa empresa para desviar más de $us 13 millones de la entidad financiera intervenida. Es acusado por legitimación de ganancias ilícitas. Mertens está recluido en el penal de Palmasola, acusado de delitos financieros, junto a otros cuatro exejecutivos de Fassil. ABI