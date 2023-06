¿Traición a Shakira? Carlos Vives explica por qué dio me gusta a la foto de Clara Chía





31/05/2023 - 19:53:26

El triángulo amoroso Shakira-Clara Chía-Piqué sigue dando de qué hablar y ahora tiene un cuarto involucrado: el cantante Carlos Vives, gran amigo de la colombiana. El intérprete de La bicicleta ha sido criticado en redes sociales por haberle dado like a la más reciente de foto de Piqué con su actual novia, la joven Clara Chía. Fue el pasado 20 de mayo cuando Gerard Piqué compartió en Instagram la segunda foto "oficial" de su relación con su joven novia. Se trata de una romántica selfie en la que ambos posan con un semblante de estabilidad. Entre los miles de likes que generó la foto apareció uno que sorprendió al mundo: el de Carlos Vives, amigo y colaborador de Shakira. Por este detalle comenzaron a circular ataques contra Carlos Vives por parte de los seguidores de su colega. Incluso, hubo quienes lo llamaron traidor y, en medio del alboroto que generó en redes sociales, el like desapareció del posteo. A pesar de que la reacción del colombiano ya no aparece en la imagen de la pareja española, el cantautor aclaró la situación en una entrevista con Ethel Pozo. Carlos Vives no fue quien le dio like a la foto de Clara Chía y Piqué “No, no, no [lo hice yo]. Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Alguien que maneja mis cosas, que tiene que revisar las cosas por ahí, me metió en un lío”, expuso Carlos. Carlos Vives también manifestó su descontento con los mensajes negativos que recibió y pidió enfocarse en los mensajes de amor que transmite a través de su música. “Yo digo cosas, canto y tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un like con Shakira y ya esa vaina es increíble. Lástima, eso es lo que hay”, manifestó en la charla. Ethel Pozo recalcó que el artista cuenta con un equipo que se encarga de su producción y gestión de imagen, lo que significa que el like a la foto de Clara Chía y Piqué no tuvo una intención en particular.