Trató de servir una gaseosa en la Antártida y el resultado dio una obra de arte





31/05/2023 - 18:44:48

Matty Jordan, un internauta que habita en la base de investigación neozelandesa Scott, en la Antártida, mostró en redes sociales qué pasa cuando intentas verter una lata de gaseosa en un vaso a la intemperie cuando la sensación térmica ronda los -57 °C. "Intenté servir una Coca-Cola y no salió muy bien", comentó tras ver que el líquido se congeló casi de inmediato y la lata se sostenía por sí misma, resultando en lo que podría pasar como una extraña escultura de arte contemporáneo. #antarctic #coke #cocacola #cola #cocacolachallenge #slushy #slushie ♬ original sound - Matty Jordan | Antarctica @mattykjordan I tried to pour a can of coca cola in Antarctica. It was -57�c and it turns out im having frozen coke instead. #antarctica