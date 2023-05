El legislador alteño Juanito Angulo renuncia a su curul en Diputados





31/05/2023 - 17:53:01

Página Siete.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo, presentó su renuncia irrevocable a su mandato como legislador suplente del Estado “por motivos estrictamente personales”. “Del diputado Juanito Angulo Huampu, presentando su renuncia al mandato de Diputado del Estado Plurinacional de Bolivia”, refiere la misiva enviada el 16 de mayo del presente a la presidencia de la Cámara de Diputados. La carta de renuncia fue leída hoy en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Angulo era suplente de la diputada Bertha Acarapi, representando a la urbe alteña del departamento de La Paz. “Dicha decisión corresponde a motivos estrictamente personales. Indicarle que presté mis funciones con mucha voluntad, lealtad a nuestro Gobierno y al pueblo cumpliendo con las tareas legislativas”, señala parte de la carta. Angulo agradeció la confianza depositada en su persona y solicitó se proceda con los trámites formales para dar curso a su renuncia. El presidente de Diputado, Jerges Mercado (MAS), dijo que intentó contactarse con Angulo para hablar sobre este tema, pero no tuvo éxito. “Quiero decirle al pleno cámara que yo he intentado tomar contacto con el diputado Juanito Angulo y lo haría en el caso de cualquier diputado que deje su renuncia, porque finalmente sabemos lo que cuesta llegar a este hemiciclo. Me hubiera gustado saber las razones, no ha sido habido, en dos, tres oportunidades que le he llamado”, manifestó Mercado.