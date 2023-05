Embajador de China: Estamos trabajando para que bancos chinos abran oficinas en Bolivia





31/05/2023 - 17:32:08

Erbol.- El embajador de China en Bolivia, Huang Yazhong, informó que se está trabajando para que bancos del país asiático abran sucursales en Bolivia, en la perspectiva de enfrentar la falta de dólares para realizar operaciones comerciales “Aquí todavía no tenemos bancos comerciales chinos que operen y por eso estamos trabajando para estimular que los bancos comerciales chinos también puedan venir a abrir oficinas en Bolivia, por lo menos para dedicarse a operaciones de liquidación para comercios bilaterales”, dijo el diplomático. El Embajador explicó que en todo en el mundo hay una escasez en el flujo de dólares y que Bolivia no es la excepción. Recordó que China es el país del que más importa Bolivia con una cifra de 2.500 millones de dólares el año pasado y que, además, las exportaciones hacia el país asiático sumaron 800 millones de dólares. Sin embargo, advirtió que con la escasez de dólares se encuentran dificultades en las operaciones comerciales. Yazhong reveló que comerciantes y empresarios bolivianos le han expresado el deseo de que se pueda hacer liquidaciones con monedas nacionales, por lo cual se está coordinando con el Gobierno esa posibilidad. Señaló que en países como Argentina y Brasil es más fácil implementar esta iniciativa, dado que tienen sucursales de grandes bancos chinos, pero en el caso de Bolivia hay cuestiones técnicas pendientes. No obstante, el Embajador expresó su deseo de que la apertura de bancos comerciales chinos en Bolivia se plasme lo más antes posible. El Gobierno de Bolivia ya planteó la posibilidad de utilizar la moneda china, Yuan, en el comercio con ese país ante la falta de dólares.