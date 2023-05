Portavoz del PP: Bolivia fue el laboratorio de la izquierda española, que ahora fracasó





31/05/2023 - 13:46:42

Página Siete.- La portavoz internacional del Partido Popular (PP) del Congreso de España, Valentina Martínez, manifestó que con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) Bolivia fue “el laboratorio de la izquierda radical española”, la cual de forma reciente perdió en las elecciones autonómicas y municipales de ese país. “Bolivia, con el gobierno del MAS, ha sido el laboratorio de ideas de la izquierda radical española, de la fila de Podemos. Esas ideas fueron puestas a prueba en Bolivia. (...) Las candidaturas de la izquierda han sido abatidas por el Partido Popular, esa izquierda ha fracasado en España y está en camino de fracasar en las elecciones generales”, dijo Martínez. En días recientes se efectuaron las elecciones municipales y autonómicas en España. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), frente gobernante, perdió los gobiernos de Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, Canarias y Baleares, y las capitales de provincia de Sevilla, Valladolid, Palma de Mallorca, Gijón y el gobierno de la ciudad de Valencia. En tanto, Podemos, partido aliado del gobierno de España, en algunas regiones españolas no logró ni el 1% de votación. La legisladora española Martínez indicó que las personas se dan cuenta de que los “partidos populistas” ya no son opción para estar a cargo de gobiernos. Agregó que las elecciones españolas, por la cercanía que tiene el MAS con grupos radicales de izquierda, servirán para que la población vea que hay otras opciones para la administración del Estado. “Estamos viviendo el momento del despertar de todos aquellos que han probado los efectos que tiene la izquierda radical, comunista y populista. En el parlamento griego ha perdido la izquierda y en Chile recientemente”, aseveró. La legisladora recomendó a los partidos de oposición en Bolivia articular una propuesta alternativa al MAS. Señaló que cuando la gente conozca que hay otras opciones con planteamientos claros, optarán por ellas y dejarán de apostar por el actual oficialismo. “En Bolivia, la gente se dará cuenta de que existen otras formas de gobernar, una que las pondrá a ellos por delante y que del radicalismo de la izquierda se sale, que no es maldición a la que uno está condenado, porque ellos cambian las constituciones y debilitan las instituciones posibles, todo para acabar con la moral con la gente como pasó en Cuba y Venezuela. Bolivia tiene la oportunidad de decir que no quiere ese sistema de gobierno”, complementó.