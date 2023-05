Abogado de familia de Colodro: No hay un punto ciego en el Ambassador, no mostraron cámaras clave





31/05/2023 - 13:09:44

Página Siete.- El abogado de la familia Colodro, Jorge Valda, afirmó que según el plano de las cámaras del edificio Ambassador no existe un “punto ciego”, y denunció que las autoridades no mostraron las imágenes de las cámaras clave que grababan el sector del balcón, desde donde cayó el interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro. “Tenemos un plano de las cámaras, donde se encuentran todas ellas ubicadas, no existe un punto ciego, nos tendrían que haber mostrado las cámaras de la galería, donde está ubicado el balcón, no las muestran”, señaló Valda, en entrevista con Unitel. El jurista subrayó que el edificio Ambassador es uno de los más costosos de Bolivia, y que en el mismo se implementó uno de los sistemas de seguridad más costosos. “Podemos preguntar a los vecinos del piso 14, 12 o 2 si es que existe algún punto ciego en las cámaras, que están instaladas en ese edificio. Si es que existe algún punto ciego en las cámaras del área que se hubieran colocado en la galería del piso 14, 15 o 16, que pertenecen al Banco Fassil, no existe un punto ciego”, reiteró. Estudio grafológico Asimismo, Valda cuestionó que para el estudio grafológico no se haya solicitado a la familia elementos para cotejar la letra del interventor Colodro, y que se haya realizado aquella pericia en base a la misma agenda encontrada. “Se encuentra la agenda y se encuentra sospechosa y misteriosamente la carta. ¿Con qué coteja el estudio grafológico, hecho en forma privada por el Ministro de Gobierno? Lo coteja con la misma agenda”, observó. Valda enfatizó que en esa agenda se podría encontrar otro tipo escritos de atribuidos al interventor, y que con la misma se va marcando, a futuro, la trayectoria de una futura “persecución”. “La misma mano que escribió ese documento puede ir completando en el camino, inclusive, y van a hacer decir cosas al señor Colodro que nunca las dijo”, manifestó. Valda también observó el rol del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en este caso, ya que en su opinión la investigación debe ser llevada adelante por la Fiscalía. “Pareciera ser que esta investigación tiene que concluir como ordena el Ministro de Gobierno, pero él no está dentro de la estructura de la justicia, por lo cual su competencia es dar seguridad a la ciudadanía y eso es lo que menos se está sintiendo estos días”, señaló.