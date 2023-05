Evaluarán los casos de IRA y Covid-19 y un posible ajuste del horario de invierno





31/05/2023 - 12:54:03

Los ministerios de Educación y de Salud y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se reunirán este miércoles para evaluar el impacto de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y la Covid-19 en las actividades escolares y un posible ajuste en el horario de invierno, informó el titular del Educación, Edgar Pary. El ministro de Educación descartó las clases virtuales o la suspensión de actividades escolares por las bajas temperaturas. “Tenemos reunión con el Ministerio de Salud y el Senamhi con quienes vamos a evaluar y tomar decisiones respecto a las bajas temperaturas en algunas regiones del país”, dijo Pary. Aclaró que “esto no significará el adelantar el descanso pedagógico, pero se puede analizar el tema de los horarios de invierno, siempre pensando en la salud de nuestras niñas, niños y jóvenes adolescentes”. La primera autoridad educativa explicó que luego de un año de pandemia, sumado a la clausura del año escolar por parte del gobierno de facto, perjudicó el avance y desarrollo educativo de los estudiantes del país, y “hablar de una suspensión de clases, es impensable”. Las actividades escolares continuarán en forma presencial y los estudiantes que presenten síntomas de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) deben guardar reposo en casa y no asistir a clases para evitar mayores contagios, dijo Pary. El horario de invierno continúa vigente por las bajas temperaturas registradas las últimas semanas en gran parte del país y que el descanso pedagógico está programado a partir del 3 de julio. El ministro recordó que, según el artículo 42 de la Resolución Ministerial 0001/2023, el uso del uniforme no es obligatorio para asistir a clases. La pasada semana la Dirección Departamental de Educación de La Paz planteó la vigencia del horario de invierno ampliado en las unidades educativas de regiones donde se registran bajas temperaturas, y descartó el adelanto del descanso pedagógico. El horario de invierno ampliado implicaría retrasar media hora más el ingreso a clases en el turno de la mañana y adelantar media hora más la salida en el turno de la tarde. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) respaldo la posibilidad de ajustar el horario en el ingreso y salida en las unidades educativas en departamentos donde se registran las más bajas temperaturas, según el director Técnico de la institución Prisley Riveros. La autoridad recomendó mantener las medidas de bioseguridad y el aislamiento de los niños que se encuentren resfriados, y en caso que presenten síntomas de una IRA acudir a los Centros de Salud de su barrio para su valoración y tratamiento.