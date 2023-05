Aquí se termina: Manfred se va despidiendo de la política; encuesta lo alza con muy buena imagen





31/05/2023 - 07:25:18

Opinión.- Con 68 años encima, el grado de capitán y una experiencia política que lo llevó a comandar la Alcaldía de Cochabamba por cuatro períodos consecutivos, entre 1993 y 2000, una quinta en la actualidad, y la entonces Prefectura, de 2006 a 2008, el burgomaestre y militar en retiro Manfred Reyes Villa anunció que su carrera política concluirá esta gestión y no planea postularse a los próximos comicios presidenciales. “Yo he sido candidato a la Alcaldía y ahí me quedo. Yo termino mi gestión y quiero que Cochabamba sea la mejor ciudad de Bolivia, y ya no me interesa nada más”, aseguró Reyes Villa. Respecto a si estima postularse a las elecciones presidenciales, proyectada para otoño de 2025, fue contundente y aseguró que no. “No, no, no. Ni siquiera a la Alcaldía me voy a repostular. Yo creo que aquí ya se termina y ya tiene que venir otra gente a darle la misma dinámica que nosotros le estamos dando a la Alcaldía Municipal. Ojalá que venga gente que ame, que adore a Cochabamba como yo la amo y la adoro”, remarcó. La primera autoridad municipal indicó que la próxima persona que comandará la Alcaldía de Cochabamba debe servir y trabajar a la población “en su conjunto”, independientemente de si perdió o ganó en cada uno de los distritos, como es su caso. COCHABAMBINO POR DECISIÓN Reyes Villa, paceño de nacimiento y cochabambino por decisión, como se define, nació en 1955. Está casado y tiene siete hijos. Siguiendo sus pasos, su hijo Manfred Reyes Villa Avilés ocupa hoy el cargo de concejal municipal por la alianza Súmate, bancada con la cual el también llamado “capitán” asumió la silla edil cochabambina. El Burgomaestre comenzó su carrera política en Acción Democrática Nacionalista (ADN). Posteriormente fundó Nueva Fuerza Republicana (NFR), sigla con la cual gobernó por cuatro gestiones consecutivas la Alcaldía de Cochabamba. En 2009, con NFR y la alianza política Plan Progreso para Bolivia - Convergencia Nacional (PPB-CN), el Bombón, como popularmente es llamado en la Llajta, se postuló a las elecciones presidenciales. Entonces, obtuvo el segundo lugar, con 26.46%, siendo superado por Evo Morales. Tras la crisis política que sacudió a Bolivia en 2000, salió del país rumbo a Estados Unidos. Retornó a Bolivia y junto a la alianza política Súmate ganó las elecciones subnacionales de 2021, ocupando, por quinta vez, la silla edil de la Alcaldía de Cochabamba con el 55.63%. BUENA IMAGEN La noticia se conoce a pocos días de la publicación de la encuesta realizada para el diario Página Siete denominada “Diagnóstico cuántico”, de Cultura Interactiva. Esta ubica a Reyes Villa como la segunda figura política con “muy buena” imagen en Bolivia, con 38.2%, luego del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, quien alcanza el 39.7%. El Alcalde cochabambino superó al presidente Luis Arce, quien ocupa el tercer lugar, con 36.2%; al senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrónico Rodríguez, quien tiene el cuarto puesto, con 35.2%; y, a Jorge Tuto Quiroga, que se ubica en el quinto sitial, con 34.5%.