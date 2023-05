La Fiscalía anuncia que el caso Colodro aún no se cerró; no hay indicios contra otras personas





La Razón.- El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, informó este martes que la investigación del caso Carlos Colodro aún no terminó, pese a que se confirmó, mediante las pericias, que el interventor del Banco Fassil se suicidó. Acotó que no existen indicios que apunten a otras personas para que sean investigadas. Mariaca explicó que una comisión integrada por tres fiscales y la Policía continuará con la investigación del caso hasta emitir la resolución final. Asimismo, indicó que en la carta que dejó Colodro antes de morir, cuya autenticidad también fue confirmada, no menciona a ninguna persona, por lo que no existen indicios para investigar a alguien más. “Los fiscales serán los responsables de resolver y emitir la resolución que corresponda en el momento que corresponda. En la carta que fue objeto de pericia no se menciona ningún nombre; nosotros no podemos presumir, tenemos que ir a los hechos, a lo que hay en la investigación. Y a la fecha no existe ningún elemento para poder ampliar la investigación en contra de cualquier otra persona”. La autoridad explicó que se realizaron los actos necesarios para esclarecer, inicialmente, que se trató de un suicidio. Estas pericias; sin embargo, aún no terminaron y entre este miércoles y jueves continuarán hasta resolver por completo la investigación.

Fiscalía La autoridad del Ministerio Público dijo que hasta este martes declararon 11 personas. Y que ninguna tiene participación directa con el hecho, empero, aclararon varias cosas. La Fiscalía y la Policía aún convocarán a declarar a otras personas para esclarecer completamente el suicidio. “En los próximos días se llevarán otras pericias junto con el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) y declaraciones para esclarecer este hecho”. Este martes, el ministro de Gobierno reveló que el interventor del Banco Fassil se suicidó lanzándose del piso 15 de un edificio en Santa Cruz. Colodro había sido nombrado interventor del Fassil el 26 de abril, tras comprobarse varias irregularidades en el manejo económico de la entidad financiera.