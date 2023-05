Del Castillo denuncia que se quiere politizar la muerte de Colodro de manera forzada





31/05/2023 - 06:44:25

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, denunció la noche de este martes que algunos personajes realizaron conjeturas y especulaciones forzadas para politizar la muerte de Carlos Colodro, interventor del Banco Fassil, quien se suicidó el pasado 27 de mayo al saltar del piso 15 del edificio Ambassador. “Es lamentable que este hecho del señor Colodro haya sido sujeto a interpretaciones antojadizas de algunos personajes (…). Se han realizado conjeturas y especulaciones de toda naturaleza, incluso, algunas de ellas, muy forzadas para politizar, lamentablemente, este tema, la tragedia de un profesional”, expresó Del Castillo durante una conferencia de prensa en la capital cruceña. El ministro apuntó al jurista Jorge Valda, exabogado del Comité Pro Santa Cruz y de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, que asiste a la pareja de Colodro, Marcela Machado Murillo, y quien desde el domingo realizó varias aseveraciones sin ningún sustento real. “El señor Valda expresó ‘ya me han confirmado que no es la letra, ni la forma de escribir del doctor Colodro, es algo que genera más dudas que claridad’. Eso es falso, porque el señor Valda lo único que tiene son intenciones políticas de no llegar a la verdad material de los hechos”, acusó Del Castillo. Sustentó su afirmación en el análisis grafológico y grafotécnico que certificó que la carta de suicidio, plasmada en una hoja en anverso y reverso, fue escrita por el señor Colodro. El informe en sus conclusiones menciona que “los llenos manuscritos insertos en el documento sí tienen correspondencia con los llenos manuscritos indubitados del señor Carlos Alberto Colodro”. Valda también aseveró que el cuerpo estaba con manchas de tinta de aproximadamente de 30 centímetros, y que “existían letras y grafismos, existía un mensaje en ese cuerpo” concluyendo que “éste ha sido un asesinato". En respuesta, Del Castillo señaló que se demostró “técnica y científicamente, con cámaras de seguridad, que el compañero Colodro tenía un lapicero y un estuche en el bolsillo de la camisa” antes de lanzarse del piso 15. En el trabajo de campo, los especialistas de la Policía Boliviana y del Ministerio Público encontraron en inmediaciones de donde estaba el cuerpo de Colodro la “tapa del lapicero”. Además de ello, el señor Valda pidió investigar la existencia del celular, y que éste estaría en posesión del Gobierno. Ello, dijo Del Castillo, carece de veracidad sabiendo que el celular fue destrozado al momento de la caída. “Ahí están secuestradas la billetera, ahí está el reloj que se encontró destruido, ahí se encuentra el celular, esa son las condiciones, a cualquier persona que se le cae el celular se destruye la pantalla, imagínense lanzar desde piso 15 para caer y rebotar contantemente en el suelo”, argumentó el ministro. En ese contexto, el ministro enfatizó que “queda descartado que hubiere acaecido un asesinato el 27 de mayo en el edificio Ambassador y lo que habría ocurrido es un suicidio”. No obstante, a ello, el ministro indicó queda investigar los móviles que llevaron a Colodro a asumir esa decisión. ABI