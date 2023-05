Evistas dicen que Colodro fue asesinado y defienden a los empresarios cruceños





31/05/2023 - 06:39:37

Página Siete.- Parlamentarios del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) no creen en la versión de la Fiscalía sobre la muerte del interventor Carlos Colodro, dicen que él fue asesinado, que la carta que presentó el ministro Eduardo Del Castillo no es real y que el actual Gobierno -al que califican como “régimen de autoritarismo”- busca tapar los actos de corrupción para perseguir a los que denuncian esas acciones. Además, los evistas defienden a los empresarios cruceños acusados por presunto lavado de dinero. “Creemos que esa carta no corresponde al asesinado, lo dice la familia y el abogado (...) Yo creo que el señor ni siquiera sabía lo que iba a ocurrir, lo asesinaron y lo torturaron”, dijo el senador Leonardo Loza, del MAS, y representante del Chapare, horas antes de la conferencia de prensa de Del Castillo. Para el legislador cochabambino, la versión del suicidio de Colodro es “para acallar y esconder grandes intereses económicos de algunas logias”. Pidió que se realice una investigación transparente para dar con la persona que asesinó a la autoridad. Colodro murió la noche del 27 de mayo tras caer del piso 15 del edificio Ambassador de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este hecho sacudió al país y al ámbito político del país, en especial luego de que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sacó a luz un manuscrito y que anoche dijo que se confirmó que se trata de una carta póstuma del interventor de ASFI. “Para nosotros ha sido un asesinato. Pedimos al Ministerio Público que realice su trabajo, porque se ha convertido en un modus operandi, que el Gobierno encubre a los verdaderos corruptos y delincuentes y meta preso a gente inocente. (Por ejemplo) estamos viendo cómo desaparecen testigos protegidos, o en el mismo caso narcoaudios”, dijo el diputado cruceño Ányelo Céspedes, del MAS. El legislador también defendió al sector empresarial cruceño que fue apuntado por un presunto lavado de dinero con créditos que salían del Banco Fassil. “Mi solidaridad con los empresarios que trabajan dignamente por Santa Cruz y si hay algunos malos empresarios que se dedican a hacer política, que sean pues sancionados, pero pido a los funcionarios del Gobierno actual no meterse con un departamento donde hay empresarios que son gremialistas y transportistas, hay empresarios que son hasta de nuestra propia sigla política que son los que levantan a mi departamento”, subrayó Céspedes. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, que es del ala renovadora, dijo que para él es claro que hay empresarios “que han incurrido en grandes delitos” pidiendo dinero del Banco Fassil. “En Santa Cruz así como hay empresarios buenos, hay empresarios malos. No podemos ponerlos a todos en la misma bolsa, por eso lo que corresponde es que se haga una investigación exhaustiva”. Los legisladores evistas relacionan el deceso de Colodro con las dos anteriores muertes por la forma en la que sucedieron: la del abogado Christopher Balcázar, defensor del gobernador Luis Fernando Camacho, que perdió la vida en circunstancias similares a la de Colodro, y el deceso de Felipe Sandy Rivero en Estado Unidos, más conocido como el testigo protegido en el caso de las denuncias de coimas de ABC, sobreseído por la Fiscalía. El diputado evista Ramiro Venegas observa la publicación de una lista de empresarios presuntamente favorecidos por el Banco Fassil y la supuesta carta de Colodro que presentó Del Castillo. Anotó que estos hechos corresponden a la Fiscalía y no a un funcionario del gobierno de Luis Arce, porque eso “contamina la investigación” y se desvía la atención de los hechos. “Estamos viendo que todos los que están denunciando, todos los involucrados en transparentar los hechos, como el caso del Banco Fassil, están apareciendo muertos, así como el caso del testigo protegido. Pareciera que hay un montaje para desviar la investigación de este gran desfalco del Banco Fassil”, dijo Venegas. El exministro de Gobierno Carlos Romero también puso en duda la originalidad de la carta y apuntó a Del Castillo y al fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca. “No sabíamos de las habilidades pitonisas y esotéricas del fiscal de distrito de Santa Cruz y del ministro de Gobierno, que saben leer y hacer aparecer cartas escondidas”, señaló el exministro en sus redes sociales. En este escenario, el expresidente Evo Morales no quiso estar ausente del tema y a través de su cuenta en Twitter aseguró que los renovadores de su partido pretenden implicarlo en el tema del Banco Fassil. “Pedimos al pueblo boliviano que recuerde que la derecha nos acusó falsamente de tener cuentas en el Vaticano para justificar el golpe de Estado. Ahora la derecha interna repite esa mentira y trata de mancharnos con el escándalo del Banco Fassil. ¿Qué otra falacia se inventarán?”, escribió Morales. En una conferencia de prensa, el ministro Del Castillo dijo que la investigación concluyó que la muerte de Colodro fue un suicidio. “Lo acaecido el 27 de mayo al promediar las 20:30 en el municipio de Santa Cruz de la Sierra fue un suicidio”, aseguró.