Ministra Prada: No pudieron ni podrán con nosotros, aquí estamos de pie





30/05/2023 - 18:55:53

“No pudieron, ni podrán con nosotros, hermanos y hermanas, aquí estamos de pie”, afirmó este martes la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, al aludir en El Alto al golpe de Estado de 2019 que persiguió al MAS e incluso pretendió proscribirlo del escenario político. “En esa noche tan oscura que vivimos (en 2019) querían que sintamos vergüenza del color azul, golpeaban a hermanos que quizá ni eran militantes del MAS, por llevar una polera azul, pero no pudieron ni podrán con nosotros, hermanos y hermanas, aquí estamos de pie”, insistió en el acto de Rendición de Cuentas Públicas. “Somos, como siempre lo digo, igual que las nietas de las brujas que no pudieron quemar, somos semilla que siempre renace y nuestro color azul seguirá flameando por muchísimo más”, aseguró. Luego de destacar que el MAS es el instrumento político más grande de la historia de Bolivia, Prada afirmó que lo “seguirá siendo con unidad, con fortalecimiento y con democracia interna”. Además, enfatizó que el gobierno nacional no traicionó, “ni vamos a traicionar el voto del pueblo boliviano”. “Hemos estado aquí (en El Alto), hemos visto el dolor de las madres en los barrios, en las calles, en las comunidades, en las en áreas urbanas y periurbanas, esas madres nos abrazaban y nos decían que vamos a volver y nos vamos a levantar de las cenizas, no las vamos a traicionar nunca”, enfatizó.