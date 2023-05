Fiscalía cita a empresarios cruceños con millonarios créditos vinculados de Banco Fassil





30/05/2023 - 17:54:37

Empresarios cruceños que aparecen en el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) con “créditos vinculados” millonarios del Banco Fassil fueron convocados a declarar, en el marco de la investigación sobre delitos financiero, informó el fiscal del caso Iván Quintanilla. “La Unidad de Investigaciones Financieras nos da un diagnóstico, nosotros hacemos un requerimiento correspondiente y sobre esa base sacamos un pronóstico a objeto de respaldar esta situación (…) Ya se han citado a algunos, se están citando a otros. Son varios empresarios, cada uno tiene su derecho”, explicó en Red Patria Nueva. Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que más de 50 empresarios cruceños accedieron a “créditos vinculados”, por Bs 4.000.000.000, del Banco Fassil y lo desviaron a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, reveló el jueves la red televisiva DTV. “Los empresarios y empresas citados en el informe de la UIF recibieron créditos vinculados y desviaron la cartera crediticia del Banco Fassil a la Cuenta Nro. 324531 caja de ahorro en moneda nacional a nombre de Santa Cruz Financial Group, el informe refleja cifras del 5 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2021”, establece el informe. Los fiscales encargados de este caso también solicitaron informes a la Aduana Nacional, Impuestos Internos, entre otras instituciones, para identificar los movimientos económicos de empresarios relacionados con las operaciones financieras detectadas en el intervenido Banco Fassil. A partir del diagnóstico jurídico, se determinará si el empresario es convocado en calidad de testigo o investigado. “Cada uno tiene su derecho como comerciante a hacer tratos con privados, pero algunas personas deberán explicar algunos movimientos raros e irregulares para despejar las dudas sobre de dónde proviene ese dinero”, anticipó Quintanilla. Además de delitos financieros, los hechos relacionados con el Banco Fassil también se investigan por el delito de legitimación de ganancias ilícitas a denuncia de los ejecutivos de Manzana 40 Plaza Empresarial S.R.L. contra el expresidente de Fassil Ricardo Mertens O., quien representaba legalmente a Financial Group S.A. y presuntamente usó esa empresa para desviar más de $us 13 millones de la entidad financiera. El principal investigado, Ricardo Mertens, está recluido en el penal de Palmasola de manera preventiva, acusado por la comisión de delitos financieros, junto a otros cuatro exejecutivos de Fassil. ABI