Evistas interpelarán a los ministros de Gobierno y Economía por el caso Colodro





30/05/2023 - 17:43:34

Los Tiempos.- Los diputados radicales del Movimiento Al Socialismo (MAS) salieron este martes en grupo a anunciar que interpelarán a los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y de Economía, Marcelo Montenegro, por la muerte del interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro; además de otros dos casos. "Nosotros vamos a presentar el día de hoy dos interpelaciones y esperemos que la oposición apoye, - (al menos) los diputados heroicos -, porque ya es hora que estos ministros se vayan a su casa; y (eso) va a ser mediante una interpelación al ministro de Economía y de Gobierno", aseguró el diputado oficialista Ányelo Céspedes. El parlamentario subrayó que el exministro de Economía y actual jefe de Estado, Luis Arce, conocía de esas irregularidades desde 2019, pero "no le informó" al entonces presidente Evo Morales. El diputado aseguró que el exmandatario hubiera actuado de otra manera y no como ahora que aparecen personas muertas en condiciones extrañas. La interpelación al titular de Economía será por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente de esa cartera de Estado, debido a que una de sus funciones es detectar movimientos económicos inusuales como en la entidad financiera intervenida. Además, los parlamentarios cuestionaron el accionar tardío de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y no descartan una posible "complicidad". Del Castillo será interpelado por no ofrecer seguridad al exinterventor del ex Banco Fassil. "¿Por qué no se dio seguridad necesaria al señor Colodro? (Al Ministro) lo estamos viendo leyendo cartitas, creo que ya parece un yatiri", señaló Cespedes. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional anunciaron la conformación de una comisión mixta para que investigue los hechos que rodean la muerte del exinterventor; además, la oposición y el oficialismo exigieron al Ministerio Público celeridad para esclarecer el hecho. Presentan denuncia penal contra la ASFI El diputado de Creemos Jorge Saucedo presentó esta jornada, ante la Fiscalía de Santa Cruz, una denuncia penal contra el director nacional de la ASFI, Reynaldo Yujra, por el presunto delito de incumplimiento de deberes dentro del caso Colodro. El denunciante sostuvo que, así como se quiere afectar a los empresarios cruceños, también tiene que existir responsables del lado de la ASFI.