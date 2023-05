Loza pide comisión para indagar 3 muertes; rechaza cierre del caso Colodro por una sencilla cartita





30/05/2023 - 17:08:43

Brújula Digital.- El senador Leonardo Loza, del ala evista del MAS, sugirió este martes la creación de una comisión, incluso más allá de la Asamblea Legislativa, para esclarecer tres muertes registradas este año. Rechazó el cierre de la pesquisa del deceso de Carlos Alberto Colodro, interventor del Banco Fassil, con una “sencilla cartita” que sería póstuma. El asambleísta oficialismo sostuvo que “es muy saludable” que en estas circunstancias se conforme una comisión con la participación de distintos profesionales, para que se investigue las muertes del testigo protegido del caso ABC, Felipe Sandy Rivero, del abogado del gobernador cruceño Fernando Camacho, Christopher Balcázar, y también de Colodro, el sábado. Sostuvo que actualmente es muy importante esclarecer las tres muertes, para “ayudar y coadyuvar esta investigación y no quedarnos con sólo sencillas cartitas que no corresponden a la familia”. De esa forma, Loza rechazó el informe del Instituto de Investigaciones Técnicos Científicos de la Universidad Policial (IITCUP), el mismo que, según un reporte de El Deber, estableció que la carta póstuma que habría dejado Colodro fue escrito por la víctima antes de su deceso. Con ese informe, la muerte de Colodro apuntaría a un suicidio. La noche del sábado, Colodro perdió la vida luego de caer al vacío desde el piso 15 del citado edificio. Tras ese hecho, se presentaron una serie de dudas respecto a los móviles de la caída y posterior deceso del interventor del Banco Fassil, ya que después incluso se indicó que la víctima habría dejado una carta póstuma. Ayer, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que hasta el mediodía de hoy se conocería el resultado del informe grafológico de la carta póstuma. “Ya sabemos, estoy seguro que a mediodía nos van a decir que esa carta ha escrito él (Colodro) con puño y letra, ya nos han adelantado”, afirmó Loza. En criterio del asambleísta, el interventor del Banco Fassil fue torturado y asesinado por intereses grandes que hay detrás de la entidad financiera cerrada. El asambleísta oficialista también expresó sus dudas sobre la muerte del testigo protegido que denunció corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por el pago de una millonaria coima, por parte de una empresa china a la ABC, para la adjudicación de una obra caminera. Sandy había muerto el 20 de enero de este año en Miami, Estados Unidos, en circunstancias aún no muy claras. Loza sostuvo que tras la muerte de ese testigo, recientemente se cerró el caso ABC, con el argumento de que la presunta coima era un adelanto por el trabajo de una vía caminera. En ese sentido, reiteró su posición de conformar la comisión para investigar estos decesos y establecer los verdaderos móviles.