TSE plantea planes B, C o D para las judiciales si no hay acuerdo en la Asamblea Legislativa





30/05/2023 - 17:01:28

La Razón.- El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, sugirió este martes contar con un plan B, C o D para el desarrollo de las elecciones judiciales, paralizadas por sendas disposiciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Si es que les demoras continúan y surgen nuevos inconvenientes, y no se puede llevar adelante este proceso, hay que buscar no solo una solución B, sino una solución C o D, pero hay que buscar una solución”, dijo en conferencia de prensa. El pasado 24 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó una ‘ley corta’ para “destrabar” ese proceso. Los legisladores debatieron los cinco artículos y las tres disposiciones transitorias de la propuesta. La denominada Ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección y Elección Judicial fue aprobada, primero en la Comisión de Constitución. Plantea una reducción de plazos para la elección de las autoridades judiciales. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Legislativa, se reduce de 80 a 70 días el proceso de preselección de candidatos. Y para el TSE, de 150 a 120 días la organización. “Los magistrados cumplen su mandato el dos o tres de enero y para esa fecha deberíamos tener nuevos”, recordó el titular del TSE. Ésta será la tercera vez que Bolivia irá a elecciones judiciales. Se prevé que los comicios se desarrollen a finales de noviembre de este año. En el reglamento aprobado, antes de la decisión del TCP de suspender el proceso, establecía que las actuales autoridades judiciales no pueden volver a postular a esos cargos.