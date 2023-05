A causa del escándalo Fassil, diputada oficialista sugiere el cambio del director de Asfi





30/05/2023 - 14:56:36

La Razón.- A semanas de estallar el escándalo en Banco Fassil, y la muerte de su interventor, Carlos Colodro, la diputada oficialista Deysi Choque sugirió el cambio del director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). “Me atrevo a decir que incluso deberíamos hablar de cambiar a la autoridad nacional de la Asfi, porque es importante que entren nuevos actores y puedan investigar todo lo sucedido”, afirmó en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón. Actualmente, quien ejerce esas funciones es Reynaldo Yujra, quien, precisamente, el 26 de abril instruyó la intervención de Banco Fassil y nombre en ese puesto a Colodro. Choque, del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) sugirió la medida porque, en su criterio, Asfi no informó “antes sobre los movimientos y desvío de dinero de estas empresas”. Según informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), develados por la red DTV, 12 empresas y una treintena de empresarios desviaron fondos de Fassil a través de créditos vinculados. Hasta el momento, suman Bs 4.000 los recursos desviados. “¿Por qué no hubo esa información y por qué no se ha empezado a resolver antes (el problema en Fassil?” se preguntó Choque, quien, el jueves, se reunió con los empleados de la entidad para mediar en un conflicto por salarios devengados. La legisladora planteó la necesidad de investigar los hechos sucedidos el 27 de mayo, el día de la muerte de Colodro, y antes de esa fecha. Dijo que se conoce que hubo irregularidades en Banco Fassil desde 2018 y 2019. Yujra fue posesionado en el cargo el 1 de diciembre de 2020 por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.