La película escondida por el algoritmo de Netflix y que ahora está entre lo más popular





30/05/2023 - 14:12:24

Infobae.- Desde hace algunos años, Netflix se ha ido ajustando a las preferencias del suscriptor para recomendarle en su página de inicio aquellas producciones que se adhieran más al gusto de cada perfil y así ofrecerle una oferta más personalizada. Sin embargo, esto no funciona del todo así cuando los títulos tratan sobre temas relacionados al sexo explícito o con grandes dosis de erotismo. Así sucede con el nuevo drama sueco El año en que empecé a masturbarme (Året jag slutade prestera och började onanera), el cual rápidamente se ha convertido en una de las películas más vistas en la plataforma en varios países, pese a que difícilmente lo encontrarás de manera aleatoria y tendrás que buscarlo para poder disfrutarlo. No obstante, en los últimos días ya está apareciendo en el listado del ranking lo más visto. Según el sitio especializado FlixPatrol, la comedia sexual se está convirtiendo en un éxito al ubicarse como la quinta película más vista a escala mundial en Netflix. Esta marca la ha conseguido al ubicarse dentro de las diez películas más vistas en alrededor de 69 países en todo el mundo. Además, se ha convertido en la segunda comedia sexual más vista de la plataforma, tan sólo detrás del largometraje alemán Muchas más hormigas entre las piernas (Hard Feelings). La película dramática es protagonizada por Katia Winter como Hanna, Jesper Zuschlag como Morten, Nour El-Refai como Carolin, Vera Carlbom como Liv, Hannes Fohlin como Adam, entre otros. Está basada en el libro de Sandra Dahlén, Hallongrottan, y la propia autora también hace una aparición en su adaptación cinematográfica. La historia trata sobre Hanna, una mujer de alto rendimiento que se acerca a sus 40 años luchando por el perfeccionismo en todo momento de su vida. Esto implica desvivirse en su trabajo, aunque eso signifique no tener el tiempo suficiente tiempo para dedicárselo a su familia, y por consiguiente, a su novio, Morten. La protagonista cree que el trabajo es el principal factor que afecta su pequeño círculo cercano. Hanna también espera tener otro bebé con su pareja antes de que sea demasiado tarde para ella. Pero, con poco tiempo en su vida amorosa, Morten le aconseja constantemente renunciar a su trabajo y termina haciéndolo. Eventualmente, este incidente coincide con Morten rompiendo con ella y empujando a Hanna a experimentar su vida. Después de gastar su dinero en gustos extravagantes, no tiene a dónde ir. Su mejor amiga también se aleja de ella después de tener un bebé y ser influenciada por su marido. El año en que empecé a masturbarme versa sobre el camino que Hanna deberá recorrer al ser abandonada por el padre de sus hijos, dejándola desempleada y sin ningún lugar para vivir. Al decidir recuperarlo, se embarca en un viaje de autodescubrimiento que la lleva a creer que dedicar tanto de sí misma al ideal de lo que se suponía que debía ser puede no ha sido el curso de acción correcto.