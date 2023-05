Impactante foto muestra por qué nunca hay que dejar las gafas de sol en el auto en días calurosos





30/05/2023 - 14:04:36

Durante los últimos días la primavera se ha hecho sentir en el Reino Unido, donde se ha registrado un aumento en la temperatura promedio, elevando los termómetros hasta los niveles más altos en lo que va de año. Debido al intenso sol y calor que se siente en algunas regiones del país, las autoridades británicas no solo han recomendado a los ciudadanos mantenerse bien hidratados, sino también han exhortado a los automovilistas a no dejar sus gafas de sol en el tablero del auto. Esta petición fue lanzada por el Servicio de Incendios y Rescate del condado de Nottinghamshire (Inglaterra), luego de que unos lentes de sol, gracias al efecto lupa, provocaran que el interior del vehículo se incendiara el fin de semana pasado. Producto de las llamas, el salpicadero y parte del volante se derritieron. Asimismo, las altas temperaturas provocaron que el parabrisas se rompiera. De acuerdo al personal de emergencia, las llamas fueron controladas rápidamente y el incidente no paso a mayores; sin embargo, se invitó a la ciudadanía a seguir sus recomendaciones para evitar situaciones similares.