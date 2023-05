Aquellos que no se adapten a la inteligencia artificial perecerán





30/05/2023 - 11:53:05

La inteligencia artificial (IA) transformará el sector corporativo y cambiará cada trabajo, y aquellos que no se adapten se arriesgan a quedarse atrás, advirtió el cofundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. "Las empresas ágiles aprovecharán la IA y mejorarán su posición", mientras que las que no lo hagan "perecerán", declaró el sábado el empresario en una ceremonia de graduación en la Universidad Nacional de Taiwán, en Taipei. "Mientras que algunos se preocupan de que la IA pueda quitarles el trabajo, otro que sea experto en IA lo hará", agregó, citado por Bloomberg, mientras instaba a los estudiantes a ser innovadores. "En 40 años creamos la computadora, Internet, los dispositivos móviles, la nube y, ahora, la era de la IA. ¿Qué vas a crear? Sea lo que sea, corre tras ello, como hicimos nosotros. Corre, no camines", reclamó a los estudiantes. "O estás corriendo por comida, o estás huyendo de convertirte en comida", manifestó. A diferencia de varios de sus pares en el espacio tecnológico, Huang no se mostró preocupado por los riesgos potencialmente adversos que plantea el auge de la tecnología de IA regenerativa. En ese sentido, sostuvo que esta herramienta se utilizará para impulsar el desempeño de los trabajadores en una amplia gama de industrias y crear nuevos puestos de trabajo que nunca antes habían existido, mientras que también dejará obsoletas otras profesiones. Temores al avance de la IA Si bien el uso de esta tecnología no es nuevo, la repentina popularidad del chatbot ChatGPT ha despertado preocupaciones ante su rápido avance. A fines de marzo, Elon Musk, el cofundador de Apple, junto con Steve Wozniak y un millar de expertos tecnológicos, firmaron una carta instando a los laboratorios de IA a "pausar inmediatamente" el entrenamiento de sistemas de IA más potentes que el GPT-4, la nueva versión del controversial ChatGPT, que "exhibe un rendimiento a nivel humano en varios puntos de referencia académicos y profesionales". Asimismo, Sam Altman, CEO de la desarrolladora OpenAI y creador del ChatGPT, admitió que estaba "un poco asustado" por haber concebido la herramienta, y agregó que está "particularmente preocupado de que esos modelos puedan usarse para la desinformación a gran escala".