31 multimillonarios valen más que el Tesoro de Estados Unidos







30/05/2023 - 11:37:13



El Tesoro de EE.UU. reportó que sus arcas disminuyeron hasta 38.800 millones de dólares en efectivo al cierre de las operaciones el pasado viernes. Se trata de una cifra especialmente baja teniendo en cuenta que a principios de mes contaba con 316.000 millones de dólares y más aún si se compara con la riqueza del patrimonio neto de las personas más ricas del mundo.

Según la lista de multimillonarios de Bloomberg, en la actualidad 31 magnates tienen más dinero que el Tesoro estadounidense, 18 de los cuales son más ricos que el país al que llaman hogar.

Entre ellos se encuentran el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk (185.000 millones de dólares), el fundador de Amazon, Jeff Bezos (144.000 millones de dólares), el cofundador de Microsoft, Bill Gates (126.000 millones), y el cofundador de Oracle, Larry Ellison (116.000 millones).

Mientras tanto, el hombre más rico del mundo, el francés Bernard Arnault, presidente del grupo Moet Hennessy-Louis Vuitton, cuenta con un patrimonio neto de 193.000 millones de dólares.

En ese contexto, el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, alcanzaron este domingo un acuerdo presupuestario bipartidista para elevar el techo de la deuda y evitar un incumplimiento de los pagos. El proyecto de ley ahora se dirige a la Cámara de Representantes y al Senado estadounidense para su aprobación.

No obstante, si el Parlamento no eleva el tope de la deuda antes del 5 de junio, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advierte que el Gobierno no tendrá suficientes fondos para pagar a tiempo todas las obligaciones de la nación en su totalidad y evitar así un histórico 'default' en el país norteamericano.