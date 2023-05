Aparece la segunda parte de la supuesta carta póstuma del Interventor de Fassil





30/05/2023 - 08:31:14

Correo del Sur.- La segunda parte de la supuesta carta póstuma del interventor del extinto Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, se filtró en las últimas horas en las redes sociales, en medio de las investigaciones sobre la muerte del hombre que lideraba el proceso de intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Al igual que la primera parte revelada el pasado domingo, la segunda parte también está escrita en una hoja que lleva el logo de ASFI en el encabezado. Debajo, se lee la abreviación “CONT.” y una flecha de izquierda a derecha, según la imagen compartida por el periodista José Pomacusi. En esta segunda parte de la presunta carta póstuma, se leen palabras dedicadas supuestamente por Colodro a sus hijos, pareja, padres y hermanos. Tiene una firma y cierra con la frase “sábado lluvioso”.



Gobierno ratifica documento El hallazgo de este documento fue confirmado el pasado domingo por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien este lunes ratificó la existencia de dos páginas, aunque no quiso brindar más detalles pero reconoció que se filtró por medios de comunicación. Esta carta será sometida a estudios grafológicos, grafotécnicos y psicotécnicos para determinar la autenticidad de la misiva o si fue suscrita por algún tercero, anunció Del Castillo. Por su parte, Jorge Valda, abogado de la familia, y la esposa del interventor Carlos Colodro aseguraron que, desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo, desconocían sobre la existencia de una supuesta carta póstuma, que se habría recogido en el lugar de la trágica muerte del funcionario, como aseguró Del Castillo.



Transcripción de la presunta carta PRIMERA PARTE “Me engañaron. Me dieron la espalda. Me mataron. Ha llegado el momento de decir BASTA a este infierno que me tocó vivir desde el 26 de abril, un mes que parecieron 100 años de sufrimiento. Solo recibí críticas y hasta el extremo de evitar contestar mis llamadas, vaya uno a saber ¡por qué! Realmente es muy difícil tomar una decisión como esta: cobarde? Tal vez muchos piensan así; sin embargo, para saber lo que se siente cuando pensaste que venías a apoyar y hacer las cosas bien, te encuentras con que el tal apoyo había sido solo un cliché... Creo haber cumplido con mis metas y anhelos en esta vida que me recibió por 64 años. Solo quiero decirles a todos mis amigos que, a partir de esto, sigan manteniendo la imagen con la que me conocieron. Tengo una hermosa familia de personas tranquilas, humildes y sencillas. Conocedores de su realidad y siempre buscando hacer el bien a su prójimo”. SEGUNDA PARTE Me da tanta pena dejarlos… me cuesta una enormidad, pero creo que la decisión tomada es voluntad de Dios para conmigo A mis compañeros y también a los que solo conocía por las causalidades de la vida, decirles que por favor entienda lo triste y tormentosa que se tomó mi vida a tal punto que es imposible continuar… Mis tres hermosos hijos, el gran LUCAS, que no me cabe la menor duda que seguirá siendo siempre el mejor porque nació como el mejor y eso no lo perderá jamás… Vicky, su “mabu”, seguirá tan dedicada y entregada a mis hijos y a Luquitas. Mis padres a quienes los quiero mucho; pero debo dejarlos… y a mi pareja que estuvo en las buenas y en las malas conmibo, que Dios los cuide siempre… Dios tiene los tiempos exactos en tu vida, y éste es el mio. Hermanos queridos, ya no los haré sufrir más…adiós. Solo me adelanto un poquito… Sábado lluvioso.