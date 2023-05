Colodro estuvo solo más de dos horas en su oficina y no mostraba comportamiento extraño, según declararon los testigos





30/05/2023 - 08:23:01

El Deber.- La comisión de fiscales que investiga la muerte del interventor de banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, tomó la declaración a diez personas para buscar más pistas sobre su muerte. El testimonio que más llama la atención es el de un guardia de seguridad, que acompañó a Colodro hasta su oficina, ubicada en el piso 15 del Ambassador, ubicado en la zona de Equipetrol. “Las declaraciones coadyuvan en las investigaciones, por ejemplo, se conoce que (hasta la mañana) dos colegas de trabajo de la persona fallecida han brindado su testimonio. También otras dos personas que trabajaban como guardias de seguridad y (se sabe) de una persona de sexo femenino, quien tenía cercanía al hoy fallecido”, informó este lunes Róger Mariaca, fiscal departamental. De acuerdo al cuadernillo de investigación, que conoció EL DEBER, los dos guardias que brindaron su declaración informativa estaban trabajando en el edificio Ambassador el sábado 27 de mayo, cuando el interventor de Fassil cayó y perdió la vida. Uno de los funcionarios de seguridad, que se encontraba en la parte externa, vio a Colodro llegar solo y cargando una mochila. Lo saludo y lo dejó ingresar al edificio, puesto que hace algunos días había instalado su oficina en ese lugar. Este guardia relata que no notó nada extraño en el comportamiento del interventor, lo cual coincide con su colega, quien fue la última persona que lo vio con vida y le ayudó a subir en el ascensor hasta el piso 15. Según este segundo guardia, Colodro se mostraba tranquilo y durante los minutos que pasó junto a él en el ascensor no intercambiaron muchas palabras, aparte de saludarlo y aceptar subirlo hasta su oficina, puesto que este cumplía su primer día de trabajo en ese lugar. Ya habían pasado las 17:00 (del sábado), según recordó el guardia, cuando Colodro llegó al edificio Ambassador y se enteró que se había caído después de las 20:00, porque su colega que estaba afuera le avisó. El guardia dice que no escuchó ningún ruido anormal desde el interior del edificio durante las más de dos horas que el interventor permaneció adentro. Además, evitó dar más declaraciones respecto a la rutina de Colodro argumentando que trabajó por primera vez en el edificio el día del suceso. Además, la mujer del entorno cercano del interventor de Fassil comentó que desconocía de las actividades que realizó el fallecido el día de su muerte, al señalar que no lo había visto la tarde del sábado 27 de mayo. En la mañana también declararon otros tres colegas de Colodro y en el trascurso de la tarde otras cinco personas brindaron su testimonio, haciendo un total de diez testigos que declararon por la vía informativa. Ninguno fue aprehendido, puesto no se encuentran en calidad de investigados. Entre los testimonios más sobresalientes, estos últimos testigos indican que se reunieron con Colodro pasado el mediodía del sábado en otro edificio que también se encuentra en la zona de Equipetrol. Señalaron que solo trataron temas de trabajo y que el interventor se retiró solo del lugar, pasadas las 16:00. Ahora, la comisión de fiscales indaga qué realizó Carlos Alberto Colodro en las más de dos horas que estuvo solo en su oficina del piso 15 y si en ese tiempo escribió la carta póstuma que fue encontrada en su agenda, o si esta ya había sido redactada. Sin embargo, la familia del fallecido, por intermedio de su abogado, descartó que esta misiva haya sido escrita por él, puesto que ven diferencia en la letra y en la manera de forma de relacionar las oraciones. El fiscal Mariaca y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señalaron, por separado, que se están realizando estudios grafológicos y una autopsia sicológica a esta carta para confirmar si fue escrita por Colodro. Se espera, que estos resultados sean dados a conocer este martes 30 de mayo. Paralelo a estos análisis, también se están desdoblando las imágenes colectadas de 64 cámaras de vigilancia del edificio. En las primeras revisiones se observa a Colodro llegar solo al edificio junto a su mochila, lo que confirma la versión de los guardias de seguridad que estaban de turno.