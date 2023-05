El peritaje policial señala que la letra de la carta corresponde al interventor





30/05/2023 - 08:05:28

El Deber.- La letra estampada en una carta póstuma presuntamente corresponde a la del fallecido interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro López, lo que significa que las investigaciones sobre su muerte se van encaminando a la figura de un suicidio. Así lo señala el resultado del peritaje practicado por el Instituto de Investigaciones Técnicos Científicos de la Universidad Policial (Iitcup) al que accedió EL DEBER dentro de las investigaciones que se iniciaron tras la muerte de Carlos Alberto Colodro, ocurrida el sábado 27 y que conmocionó a la sociedad. La carta consta de dos hojas y fue sometida a un estudio grafotécnico a cargo de peritos en la materia de la unidad especializada del Iitcup. Las pesquisas se iniciaron desde la noche del sábado 27 de mayo, cuando se celebraba el Día de la Madre. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía iniciaron las diligencias después de encontrar sin vida a Carlos Alberto Colodro, luego de caer al vacío del piso 15 del edificio Ambasador, ubicado en la avenida San Martín, de Equipetrol. La carta póstuma escrita de dos páginas fue examinada y los peritos del Iitcup realizaron todos los estudios comparativos con sus equipos, hasta llegar a establecer que la letra y pulsos supuestamente corresponden a Colodro. La segunda pagina El domingo se conoció la segunda parte de la carta, tras filtrarse la primera página. Circularon versiones de que se trataba de una carta larga. Sin embargo, ayer se conoció de manera real tras el peritaje del Iitcup que la carta es de dos páginas y que presuntamente la escribió el fallecido interventor Colodro. El estudio grafotécnico se lo realizó a requerimiento de la Fiscalía, luego que la carta fuera encontrada en el escenario del suceso. “Me da tanta pena dejarlos… me cuesta una enormidad, pero creo que la decisión tomada es la voluntad de Dios para conmigo”, se lee en el primer párrafo de la hoja. Más adelante, la carta hace referencia a “mis tres hermosos hijos”, a “mis padres” y a “mi pareja que estuvo en las buenas y en las malas conmigo”. El escrito también tiene un mensaje para los supuestos compañeros de trabajo. “Dios tiene los tiempos exactos en tu vida, y este es el mío”, dice la misiva, casi al final. Las últimas líneas están dirigidas para los hermanos, a quienes promete no hacerlos sufrir más. La familia de Colodro y su abogado, Jorge Valda, descartaron nuevamente que la carta, cuyo contenido se difundió el domingo, fuera escrita por el interventor del banco Fassil. Hicieron conocer que no es ni la letra de Carlos Colodro ni su forma de escribir. Jorge Valda denunció que esa nota no fue colectada de la oficina de Colodro, pues él estuvo acompañando la investigación “desde el primer momento del hecho, junto a la Policía y a la Fiscalía”. El examen forense Asimismo, EL DEBER accedió al informe en conclusiones de la autopsia legal practicada a Colodro por el médico forense Rodrigo Valdez. El forense establece suicidio, pero recomienda estudios y análisis de las muestras extraídas de los restos del infortunado hombre. En su parte conclusiva establece: “caso: muerte de salto de piso 15 del edificio Ambassador, exbanco Fassil, de Equipetrol, Av. San Martín, entre el segundo y tercer anillo. Causa de la muerte: shock traumático, laceración múltiple de órganos internos y politraumatismo por precipitación. Etiología de la muerte suicida”. En el mismo informe el forense establece la existencia de “muestras hisopado pintura azul, humor vítreo, recorte de uñas, fragmento de hígado, contenido gástrico, fragmento de hueso del cráneo frontal y fragmento de masa encefálica”. El profesional que practicó la autopsia, según registros del Colegio Médico de Bolivia, no tiene título legista para esa función como lo establecen sus normas. Sí tiene título, pero es de médico general. El fiscal departamental, Róger Mariaca, manifestó que ante los indicios recolectados en el lugar donde se encontraba Colodro en una oficina y donde presumiblemente se hubiera escrito la carta póstuma, se hace imperiosa la necesidad de realizar las pericias y estudios grafotécnicos, para establecer si la letra le corresponde. Asimismo, el fiscal aseguró que al conocerse que el hombre cayó del piso 15 se realizan pesquisas en la búsqueda y colecta de indicios biológicos para conocer si en realidad le faltan órganos al cuerpo de Colodro. Para Mariaca, no se puede descartar ninguna de las hipótesis, por eso se inició una investigación por la figura de homicidio-suicidio. La Fiscalía dispuso una comisión de al menos siete peritos forenses, cinco de los cuales llegaron de otros distritos, para reforzar el trabajo hasta esclarecer todo. El abogado que representa a la familia, Jorge Valda, declaró que la investigación debe ser por asesinato y que debe haber una explicación a las heridas del interventor. EL DEBER accedió a las declaraciones de los guardias de seguridad del edificio, quienes señalan que llegó solo. Uno de ellos lo saludó y lo dejó ingresar al edificio. Este guardia relata que no notó nada extraño en el comportamiento del interventor, lo cual coincide con su colega, quien fue la última persona que lo vio con vida y le ayudó a subir en el ascensor hasta el piso 15. Según este segundo guardia, Colodro se mostraba tranquilo y durante los minutos que pasó junto a él en el ascensor no intercambiaron muchas palabras, aparte de saludarlo y aceptar subirlo hasta su oficina, puesto que éste cumplía su primer día de trabajo en ese lugar. El guardia dice que no escuchó ningún ruido anormal desde el interior del edificio durante las más de dos horas que el interventor permaneció adentro. También declararon otros tres colegas de Colodro y en el trascurso de la tarde otras cinco personas brindaron su testimonio, haciendo un total de diez testigos que declararon por la vía informativa. Señalaron que se reunieron con Colodro pasado el mediodía del sábado en otro edificio de la zona de Equipetrol. Señalaron que solo trataron temas de trabajo y que el interventor se retiró solo del lugar, pasadas las 16:00.