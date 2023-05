Al menos 7 pericias definirán si muerte de Colodro fue homicidio o suicidio





30/05/2023 - 07:51:38

Página Siete.- El Gobierno, el Ministerio Público y la Policía mantienen en suspenso el esclarecimiento de la muerte del interventor del ex-Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro López, quien murió, presuntamente, luego de caer del piso 15 de la Torre Ambassador, en Santa Cruz, el pasado sábado. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) conformó una comisión de profesionales de cuatro regiones para realizar al menos siete pericias, que incluyen el análisis al celular y los órganos de la víctima, además de un estudio de grafología a una carta póstuma. “Una vez que se conoció el hecho, un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida se dirigió al lugar para realizar el procesamiento de la escena de hecho, la toma de declaraciones de testigos y la colecta de elementos, entre otras pericias, además, una comisión de especialistas de IDIF llegó a la capital cruceña para poder realizar las pericias e investigaciones más profundas que permitirán conocer la verdad de los hechos”, informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca. Siete pericias La comisión de especialistas del IDIF -de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz- realizarán al menos siete pericias, como la “planimetría del lugar donde cayó el interventor, mecánica de hechos y mecánica de lesiones, búsqueda y colecta de indicios biológicos, documentología con grafoscopía”, señaló Mariaca, entre otros actos que se sumarán a la investigación en el caso que se sigue por un posible “homicidio – suicidio”. Para la pericia biológica, al menos siete muestras fueron tomadas al cadáver de Colodro, según el informe del médico forense Rodrigo Valdez Zamorano, quien practicó la autopsia. El reporte no señala la falta de algún órgano. Se trata de muestras de hisopado con pintura azul, para detectar fluidos corporales; toma de muestras del humor vítreo de un ojo, recorte de uñas, fragmento de hígado; contenido de líquidos gástricos, fragmento de hueso del cráneo frontal y fragmento de masa encefálica, cuyos resultados serán entregados en las siguientes semanas. El informe preliminar de la autopsia señaló como causa de la muerte “shock traumático, laceración múltiple de órganos internos y politraumatismo por precipitación”, como consecuencia de la caída desde las oficinas de ex-Banco Fassil. La pericia de “documentología con grafoscopía” o grafología se practicará en la nota póstuma que presuntamente fue escrita por Colodro, en dos planas de su agenda, minutos antes de precipitarse desde el piso 15. Sobre este elemento, Jorge Valda, abogado de la familia del interventor fallecido, señaló que hay dudas de que ésta haya sido escrita por la víctima, ya que, afirmó el jurista, ni la caligrafía ni el tipo de redacción eran características propias de Colodro. Una quinta pericia se dará con las declaraciones de testigos, personas del entorno profesional y familiar de Colodro, además del análisis de sus objetos personales para un perfil psicológico de la víctima. Según la declaración del guardia de seguridad privada, el exinterventor había llegado al lugar solo y en los dos saludos que intercambió con él no mostró señales de un comportamiento extraño. Mariaca descalificó el criterio de Valda y pidió no lanzar especulaciones, pues el jurista también manifestó que al cuerpo de Colodro le faltaba un ojo y un testículo. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, tampoco quisieron referirse al resultado que supuestamente ya emitió el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial, en sentido de que la letra en la carta póstuma era la de Colodro, según una comparación con los manuscritos de su agenda personal. Además de esas primeras cinco pericias, se conoce que se realizaran análisis informático al celular de Colodro, el cual, según Del Castillo, resultó seriamente dañado luego de la caída. Esa revisión también contempla el registro de llamadas. Un séptimo peritaje se realizará a los 64 videos de las cámaras de seguridad que se tiene de las afueras del edificio, las oficinas y calles aledañas al lugar del hecho. “Cumplió con su trabajo” En un breve contacto con la prensa, la esposa de Colodro no quiso referirse a la posibilidad de una muerte luego de una tortura, como lo dejó entrever un día antes su abogado Valda. Sólo se refirió al carácter profesional de su pareja y que éste se mostró preocupado desde el 26 de abril, cuando fue nombrado interventor de Fassil. “Él era una persona responsable, cumplió con su trabajo hasta el último momento. Ha fallecido en la preocupación de poder honrar (con el pago de beneficios) a los funcionarios del Banco Fassil. Siempre ha estado preocupado desde el momento que le han dado la intervención”, dijo la esposa de Colodro, quien se presentó a declarar ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Además, ayer causó preocupación la “desaparición”, por varias horas, del abogado Valda, de quien no se conocía su ubicación. Por sus redes sociales el jurista denunció que recibió una llamada de amenaza. “La última llamada que recibí decía: ‘Vos sos el próximo’. No es la primera amenaza que uno recibe”, remarcó Valda.