Familia de Colodro no sabía de presunta carta póstuma: ¿Cómo la conoce el ministro?, pregunta abogado





28/05/2023 - 18:42:18

Correo del Sur.- Antes de la conferencia de prensa del Ministro de Gobierno sobre la muerte de interventor del banco Fassil, el abogado de la familia había anticipado que no conocían de una carta póstuma. Colodro falleció la noche del sábado tras caer del piso 14 del edificio Ambassador Business Center, en Santa Cruz de la Sierra. Ninguna hipótesis está descartada en torno a las extrañas circunstancias de su muerte. Después de que a mediodía de este domingo el ministro Eduardo del Castillo revelara la existencia de una presunta carta póstuma, el abogado Jorge Valda se ratificó: “Esa información precisamente es la que quisiéramos esclarecer porque nosotros hemos estado con la familia, con el fiscal y con los investigadores desde las 23:00, a una hora de lo que habría ocurrido. Cuando vino acá el Comandante de la Policía él estaba llegando y nosotros también. De ahí no nos movimos más, estuvimos toda la autopsia, estuvimos con la familia hasta que declararon en la Felcc y venimos al registro y no había una carta, que ni siquiera conocía el fiscal. ¿Cómo la conoce el ministro? No la conoce el fiscal, no la conoce el investigador, no la conoce el abogado, no la conoce la familia. La verdad, una carta de esta naturaleza debe ser sometida a un examen grafológico”. La esposa de Colodro también fue clara al ser abordada por los medios de comunicación: “¿Dejó una carta, señora?”, le preguntan los periodistas. “Nada”, responde, según un video. A las primeras consultas, señala: “Él era una persona muy responsable, ustedes saben, él cumplió con su trabajo hasta el último momento, y él ha fallecido en la preocupación de poder honrar a los funcionarios del Banco Fassil (…) Siempre ha estado preocupado desde el momento en que le han dado la intervención. ¿Usted qué cree? (se dirige a una periodista que le pregunto si Colodro estaba preocupado) Era un cargo demasiado…”. Se interrumpió cuando le preguntaron si temía “un homicidio con tortura”. No respondió. “Permiso, por favor”, dijo y subió a un vehículo, desde donde contestó el “nada” a la última consulta.