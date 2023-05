Caso Colodro: Declararon 6 personas, se revisarán cámaras y dudan procedencia de la carta





28/05/2023 - 18:36:19

Página Siete.- Hasta el momento, se arrestó —y luego liberó— a cuatro personas dentro de la investigación por la muerte del interventor del ex Banco Fassil, Carlos Colodro. En total fueron seis los individuos que ya prestaron declaración, incluido un guardia de seguridad que presuntamente estaba en el piso 15 en el momento del incidente. “Esta mañana ya habían declarado seis personas. Cuatro habían sido arrestados, entiendo que también los han liberado. Los arrestos fueron con fines investigativos (...) El guardia fue traído esta mañana después del registro para que declare”, indicó Jorge Valda, abogado de la familia del fallecido. El letrado reveló que el Banco Fassil tenía cámaras “hasta en el balcón”, por lo que adelantó que acompañarán al Ministerio Público a recolectar las imágenes. “Ahí tendría que estar filmado el momento en el que toma la decisión de lanzarse al vacío”, manifestó ante los medios. Respecto de la supuesta carta póstuma de Colodro, cuya existencia reveló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, Valda sostuvo que la letra no corresponde a la del interventor —aunque no detalló quién llegó a esa conclusión— y levantó dudas sobre cómo las autoridades accedieron a la misma. “Ya me han confirmado que no es ni la letra ni la forma de escribir del doctor Colodro. Es algo que genera más dudas que claridad (...) Esta carta no ha sido recolectada ni por los investigadores, ni por la Fiscalía, ni por nadie que haya estado en el proceso. Se desconoce cómo la ha obtenido de forma primicial el ministro (Eduardo) Del Castillo”, cuestionó el abogado. La muerte de Colodro fue confirmada anoche, después de que su cuerpo fuera hallado en plena vía pública en Santa Cruz. Se presume que cayó del piso 15 del edificio Ambassador, donde está una de las oficinas de la ex entidad bancaria, aunque las circunstancias del hecho aún deben ser esclarecidas. El guardia que prestó declaración formaba parte de una seguridad privada que fue contratada para resguardar la oficina. Un dato que llamó la atención de Valda es que ayer era el primer día del hombre, ya que la empresa “justo ese día le cambió de guardia”. “Este joven, que era su primer día de trabajo con el doctor, lo vio tan solo dos veces salir de la oficina para ir al baño y después ingresar a la sala de reuniones, que da al balcón, y no salir más. Llegó solo, según la versión del guardia”, detalló el letrado.