Un guardia estaba en el piso 15 cuando cayó Colodro y en la oficina había cámaras





28/05/2023 - 18:30:00

Brújula Digital Vía Asuntos Centrales.- Un guardia de la seguridad privada se encontraba en la oficina del piso 15 de la Torre Ambassador cuando el cuerpo del interventor Carlos Colodro cayó al piso desde unos 50 metros. Era la primera vez que este funcionario de seguridad ingresaba el edificio, ya que la empresa de seguridad privada dispuso de un relevo. Fue este mismo guardia el que corroboró la identidad de Colodro cuando otros miembros de la seguridad se percataron de la caída en la planta baja, alrededor de las 21:00 del sábado, y le llamaron para que baje a constatarlo. Este funcionario, que ofrecía seguridad adicional a la oficina intervenida de Fassil en el Ambassador, ha sido convocado a declarar en la ampliación de las investigaciones. ¿Hay cámaras en el piso 15?, es la pregunta. El abogado de la familia del interventor dijo que serán muy importantes para esclarecer el hecho. Se sabe que una de dos posibles cámaras cruzadas está colocada en el lobby de la oficina, que tiene vidrios blindex, que separan ese espacio de una sala de reuniones. Otra pregunta que surge es si estas funcionaban. El guardia tenía un escritorio en el lobby y es posible que no haya visto lo que ocurrió en la oficina de reuniones que daba a la terraza del piso 15, que tiene una superficie de 90 metros cuadrados. También llama la atención que Carlos Colodro haya vuelto a la Torre del Ambassador luego del martes pasado, cuando la intervención dejó ese espacio para trasladarse a oficinas de Fassil en Manzana 40. Se sabe que Colodro entró a las 17:40 por un acceso con vigilancia controlada del edificio. "No había documentos en la oficina ya la mañana de este domingo. Las oficinas estaban vacías. El guardia ha dicho que no hubo ningún comportamiento extraño, ni se detectaron señales de violencia", sostuvo Valda, tras la inspección y registro técnico ocular realizada la mañana de este domingo.