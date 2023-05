Presidente exige esclarecer muerte del interventor del ex Banco Fassil





28/05/2023 - 18:11:05

El presidente Luis Arce exigió una pronta investigación para el esclarecimiento de la muerte del interventor del ex Banco Fassil Carlos Colodro, luego que su cuerpo fuera encontrado sin vida la noche del sábado. “Enviamos nuestras sentidas condolencias a la familia y seres queridos del hermano Carlos Alberto Colodro, quien estaba ejerciendo como interventor del Banco Fassil. Su fallecimiento nos deja consternados, exigimos una pronta investigación que esclarezca las causas de este hecho”, escribió el primer mandatario en sus redes sociales. Colodro falleció la noche del sábado en la zona de Equipetrol. Se presume que cayó de piso 15 del edificio Ambassador, donde estaba instalada su oficina. La Policía inició las investigaciones sobre el deceso de quien fuera posesionado el 26 de abril como interventor del Banco Fassil. A la fecha cinco ejecutivos del ex banco se encuentran en prisión preventiva. Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que más de 50 empresarios cruceños accedieron a “créditos vinculados” por Bs 4.000.000.000 del Banco Fassil y lo desviaron a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021.