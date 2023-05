Cuéllar y Manfred, con muy buena imagen por encima de Arce y Evo





28/05/2023 - 09:26:42

Página Siete.- El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, con 39,7% y el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa con 38,2% tienen “muy buena” imagen por encima del presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, según la encuesta online “Diagnóstico cuántico” de Cultura Interactiva para Página Siete. El mandatario se ubica tercero con 36,2%, el senador Andrónico Rodríguez es cuarto con 35,2%, Jorge Tuto Quiroga es quinto con 34,5%, sexto es Luis Fernando Camacho con 33,1%, mientras que Morales se ubica en el séptimo peldaño con 32,3%. La octava casilla es ocupada por Rodrigo Paz Pereira con 27,3%, Eva Copa es novena con 25,1% y décimo el expresidente Carlos Mesa con 21,9%. Peso y contrapeso Así como un 39,7% dijo que Cuéllar tiene “muy buena” imagen, otro 36,5% respondió que tiene “muy mala” imagen, el 17,6% no lo conoce y el 6,2% no sabe. En el caso de Arce, un 54,7% dijo que tiene “muy mala” imagen, en el caso de Morales, 59,3% respondió que tiene “muy mala” imagen. Otro dato llamativo es que un 60,8% de los encuestados tiene una “muy mala” imagen de la alcaldesa alteña Eva Copa, mientras que el expresidente Carlos Mesa cierra con 63,8%.

“El país exige un recambio” El surgimiento de Cuéllar como un nuevo rostro en la escena política, por encima de Arce, Evo y otros, es una muestra de que el país “exige un recambio” de los políticos, según el analista político Luis Alberto Ruiz. “Cuéllar demostró en los 36 días de paro (cívico en 2022) la capacidad de dialogar, porque es una persona que no arenga, pero más allá de eso la encuesta muestra que el país entero está exigiendo un recambio de todo el sistema político tradicional”, aseveró Ruiz. En otra encuesta de Cultura Interactiva publicada en enero, Cuéllar y Manfred aparecieron también por encima de Arce. Arce, con “muy buena” imagen en La Paz; en Santa Cruz le va mal Si bien a nivel nacional el presidente Luis Arce es tercero respecto a la variable “muy buena- buena” imagen, en La Paz ocurre lo contrario y va al frente con un 42%, empero tiene “muy mala” imagen en Santa Cruz con el 69,3%. En la sede de Gobierno el senador Andrónico Rodríguez está mejor posicionado que Vicente Cuéllar y el expresidente Evo Morales, según la encuesta de Cultura Interactiva. Rodríguez va segundo en La Paz detrás de Arce con un 36,3%, no obstante un 51,1% dijeron en Santa Cruz que la imagen del senador es “mala-muy mala”. Pese a ello, Rodríguez está mejor ubicado que el rector Cuéllar en La Paz, donde el cruceño es tercero y tiene el 34,3% de imagen “muy buena-buena”. Cuéllar arriba de Camacho El cuarto lugar corresponde al expresidente Evo Morales, con 33,9% en La Paz sobre imagen “muy buena-buena”. Contrariamente, un 65,7% de los encuestados en Santa Cruz dijeron que el exmandatario tiene una imagen “mala-muy mala”. Un 13,4% “no lo conoce-no sabe” sobre Morales en La Paz y 3,5% en Santa Cruz. En Santa Cruz, el rector Cuéllar le ganó la pulseta al gobernador Luis Fernando Camacho. El economista tiene 54,2% en la variable “muy buena” imagen ante el 51% del gobernador cruceño que guarda detención preventiva en Chonchocoro. Eso sí, a un 52% de la población encuestada por Cultura Interactiva le parece mal que el Gobierno haya enviado a la cárcel a Camacho, mientras que el 46,2% está de acuerdo con la detención del cruceño y un 1,8% no sabe. Con relación al expresidente Carlos Mesa, un 30% de encuestados en La Paz dijo que tiene “muy buena-buena” imagen, pero un 76,1% en Santa Cruz respondieron que tiene una “mala-muy mala” imagen.