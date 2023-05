Mayoría dice que hay crisis económica fuerte y que Arce no puede remontarla





Página Siete.- Ocho de cada 10 personas consultadas respondieron que el país atraviesa por una “crisis económica”, según la encuesta online “Diagnóstico cuantitativo”, del grupo Cultura Interactiva hecha para Página Siete. Asimismo, un 56,4% de la población afirma que el presidente Luis Arce “no” tiene la capacidad para sacar a Bolivia de la crisis económica. ¿Cómo considera la situación económica por la que atraviesa el país?, preguntó la encuesta y un 82,4% contestó que Bolivia atraviesa una crisis; de ese porcentaje, un 44,2% señaló que hay una “crisis económica fuerte” y 38,2%, una “crisis económica moderada”. Contrariamente, un 3,7% respondió que la nación pasa por una “bonanza”, un 8,4% dijo que “no hay crisis económica” y un 5,5% “no sabe, no responde”. Hay pesimismo también sobre la situación económica del país en 2024. Un 49,2% dijo que será “igual de mal-peor”, 23,4% señaló “mejor-igual de bien”, 20,2% indicó “igual, ni bien ni mal” y 7,2% “no sabe, no responde”. ¿Arce puede sacar de la crisis? Pese a que el actual Arce fue ministro de Economía la mayor parte del gobierno de Evo Morales, más de la mitad de los encuestados (56,4%) afirmaron que no tiene capacidad para sacar al país de la actual crisis. Un 31,7 % sostiene que sí “tiene la capacidad”, y un 11,9% dijo que “no sabe”. “El Presidente no asume plenamente la realidad, frente a las cámaras indica que Bolivia está en recuperación, que es momento pasajero, pero dentro de las cuatro paredes sabe que estamos viviendo una situación difícil que no se solucionará con medidas paliativas”, opina Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Luis Alberto Ruiz, analista y político, identificó otras evidencias del por qué la población considera que Arce no puede sacar al país de la crisis. “El Gobierno no da soluciones concretas a la ausencia de dólares, porque ya tenemos una devaluación de la moneda americana, que el Gobierno se niega a creer en ello se suma el alza de la canasta familiar y la falta de hidrocarburos en las gasolineras”, aseveró. Por otro lado, al cumplirse los dos años y medio al frente del país, un 44% afirmó que la gestión nacional de Arce es “mala-muy mala”, un 25,8% que indicó “muy buena-buena”. Un 6,9% “no sabe, no responde” y un 23,3% indicó “ni buena ni mala”. Mientras que un 44,9% dijo que Arce no tiene la capacidad de lograr acuerdos para terminar el conflicto con el expresidente Morales. Un 33% indicó que “sí” y un 22% “no sabe”. Ficha técnica Encuesta de Cultura Interactiva para Página Siete.

Trabajo de campo del 8 al 16 de mayo de 2023.

Nivel de confianza 95%.

Error muestral +3,3%.

Muestra 890 casos .

Diseño departamental por sexo, edad y nivel educativo

Personas de18 años en m hogares particulares con Internet, PC o móvil inteligente.

Sistema cuestionario estructurado y consulta online. 44% de encuestados indicaron que la gestión nacional de Luis Arce es “mala-muy mala” y 25,8% “muy buena-buena”. El 44,9% dijo que Luis Arce no tiene la capacidad para lograr acuerdos y acabar el conflicto con Evo Morales. Un 43,5% de los encuestados afirman que la corrupción es el “principal problema del país” Cuatro de cada 10 consultados por el grupo Cultura Interactiva para Página Siete afirmaron que la corrupción es el principal problema del país, por encima del contrabando, la mala gestión e incluso la falta de empleo. Un 43,5% de personas dijeron que la corrupción es el mayor problema en Bolivia, con 12,1% el contrabando se ubica segundo y en tercero la mala gestión del Gobierno con 9,3%. Muy rezagados se encuentran la falta de empleo con el 6,3%, narcotráfico con el 4,5%, autoritarismo del Gobierno con el 4,1% y la pandemia del coronavirus con 2,1%. Al respecto, el analista político Luis Alberto Ruiz aseguró que la corrupción ya es estructural y que mucho tiene que ver la justicia. “La corrupción pasó de ser un instrumento de conseguir dinero fácil para los corruptos de turno, a un problema estructural y medular en el país, teniendo en cuenta que la justicia en muchos de los casos genera impunidades”, puntualizó. En la semana, la justicia sobreseyó a 12 acusados por el caso de coimas en la administradora de carreteras. El sondeo detalla además que un 44,4% de los encuestados en La Paz identificaron a la corrupción como el principal problema. El Gobierno fue golpeado en los últimos días por el caso de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente, en el que su titular Juan Santos Cruz renunció y fue enviado a la cárcel por recibir más de 19 millones de bolivianos en coimas. Santos fue el cuarto ministro de Luis Arce que dimitió por corrupción.