Siete de cada 10 matrimonios se disuelven en Chuquisaca





28/05/2023 - 09:10:28

Correo del Sur.- En los últimos cuatro años la emisión de certificados de divorcio en el Servicio de Registro Civil (Serecí) de Chuquisaca se incrementó en cerca del 70%, la cantidad se triplicó en ese periodo. El Centro de Ayuda Familiar (CAF) de Sucre revela que actualmente de cada 10 matrimonios, siete terminan en separación. Entre las principales causas del fenómeno están la infidelidad debido al consumo de bebidas alcohólicas, adicción al uso del celular (redes sociales) y el distanciamiento por el factor económico (trabajo). El 15 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Familia, cuando varias organizaciones reclamaron a las autoridades volcar su mirada hacia esta problemática que está generando daños psicológicos y de otro tipo a miles de niños, niñas y adolescentes en el país. CIFRAS Según los datos proporcionados a CORREO DEL SUR por el Serecí, en el periodo 2019-2022, la cantidad de certificados de divorcio expedidos al año, aumentó de 219 a 707, 488 más, lo que en términos porcentuales da 222,8%. El ascenso fue paulatino. De los 219 de 2019, el 2020 escaló a 323, el 2021 a 583 y el 2022 a 707. Respecto al año pasado, cuando la cantidad se triplicó (707), agosto fue el mes que más certificados se emitieron con 76, luego esta marzo con 74 y octubre con 68. En los restantes meses el promedio es de 55.

Hasta abril de este 2023, el Serecí entregó 202 certificados; de los cuales 193 corresponden a divorcio judicial, 8 a divorcio notarial y 1 a nulidad de matrimonio. SIETE DE DIEZ Al confirmar estas cifras, el CAF, una institución que promueve la restauración y defiende la unidad de la familia en Sucre, sostiene que ahora de cada 10 matrimonios, siete terminan en ruptura, por diferentes factores. “Pudimos comprobar que de 1.000 matrimonios, 700 se habían divorciado, o sea de diez que se casan, siete se divorcian. Entonces, estamos dentro del parámetro que dice Serecí sobre el incremento de los divorcios”, revela María Teresa Serrano, directora del CAF. “El año pasado por ejemplo, nosotros, de todo lo que hemos atendido en el tema familiar, hemos llegado a 800 casos relacionados solo con el divorcio, ahora hemos llegado a 1.152”, complementa. Serrano agrega que si bien después de la pandemia hubo un aumento sustancial del fenómeno, el problema no es reciente, sino que ya viene desde algunos años antes, específicamente del 2014, cuando entró en vigencia la Ley 483 del Notariado Plurinacional que permite el “divorcio express”, es decir, de mutuo acuerdo. Este tipo de disolución del vínculo matrimonial en papeles se realiza ante un notario de fe pública y no ante el juez. De todas formas, el problema es más profundo, asegura. CAUSAS Entre los factores que derivan en el divorcio, el principal es la infidelidad a causa de la pérdida de valores que justamente lleva a la desintegración familiar, que hace que los hijos crezcan sin un modelo paternal o maternal. En segundo lugar, aparece el alcoholismo. Posteriormente, está el factor económico, es decir que por la falta de trabajo muchos padres o madres se ven obligados a trasladarse a otros lugares, incluso al exterior, lo cual deriva en infidelidades y la posterior ruptura del matrimonio. Luego aparece “la adición a la tecnología” (al uso desmedido del celular), que hace que se pierda la comunicación interpersonal entre la pareja y esta lo encuentre en otras personas, a través de las redes sociales. “Es uno de los factores que está en crecimiento. La gente ha perdido los valores y está siendo infiel tremendamente, y las mujeres estamos como que ganándoles a los hombres”, asegura Serrano al señalar que ahora todos los días atienden este tipo de casos. Al final están las causas de incompatibilidad de carácter y la baja autoestima que hace que las personas se vuelvan inseguras, lo cual afecta a la relación matrimonial. CONSECUENCIAS Las consecuencias del divorcio normalmente las pagan los hijos. A raíz de esta situación, Serrano manifiesta que los niños sufren una serie de daños como “problemas conductuales y de aprendizaje, depresión, baja autoestima, bloqueo e inestabilidad emocional, sentimientos de culpa y fracaso, aislamiento, trastornos psicológicos”. Estas patologías también se producen en los padres, aunque con menor intensidad por el tema mental. Para el CAF, esta situación debe ser motivo de preocupación, no solamente para la sociedad, sino para las autoridades nacionales, departamentales y municipales, debido a que los efectos también se reflejan en el desarrollo de la sociedad, pues los índices de maltrato, violencia, delincuencia y otros se elevan. A nivel nacional y municipal hay leyes que instruyen a las autoridades trabajar en el tema del resguardo a la familia, desde la Constitución Política del Estado, el Código de las Familias y Ley autonómica municipal 58/15 “Para la integración familiar”.