Teresa Morales: Luis nos ha traicionado y parece que la corrupción le ha tomado la moral





28/05/2023 - 09:02:24

Página Siete.- Teresa Morales fue ministra de Desarrollo Productivo en el gobierno de Evo Morales y en su última etapa fue directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Ahora se ha erigido, junto al también exministro Carlos Romero, en la principal denunciante de presuntos hechos de corrupción en el gobierno de Luis Arce. En esta entrevista con Página Siete explica los alcances de su denuncia en el caso YPFB, se declara decepcionada de su amigo Luis, refiriéndose al Presidente, y reconoce que el evismo perdió el poder el 2019 y que las pititas ganaron la batalla en favor del actual gobierno. Usted hace una serie de denuncias en contra del gobierno de Arce, ¿ha pasado a ser parte de la oposición o cuál es su posición política? Mi posición política como militante del MAS ha sido y será siempre denunciar todo acto de corrupción. Y, como parte del MAS, soy totalmente leal y siempre lo seré, al liderazgo de quien ha iniciado el proceso de cambio, que es el expresidente Evo Morales. En mi calidad de ciudadana, que no formo parte del actual gobierno, he conocido actos de corrupción de sobreprecios en YPFB y he hecho las denuncias acompañando a Carlos Romero. Presentaron la denuncia a la Fiscalía, ¿en qué está ahora? Sí, finalmente la presentamos a Fiscalía, aunque de inicio no lo hicimos debido a que no confiamos, ni Carlos ni yo, en la justicia boliviana y justamente acaban de dar nueva cuenta de su de su falta de ética e integridad personal y jurídica cerrando el caso ABC. El señor Lanchipa ha sido electo en la época del gobierno de Evo, luego ha entrado Añez y le hacía caso a Murillo, entra Luis Arce y le hace caso a Iván Lima. En la primera denuncia presentada en marzo por Carlos Romero, planteaba que había sobreprecios en la importación de gasolina y diésel y una sobreimportación. Yo, como economista, encontré que efectivamente había una cantidad inmensa de sobreimportación de diésel y gasolina. Eran 1,5 millones de litros, equivalentes a 1.666 millones de dólares que se ha importado innecesariamente. Todo economista sabe que los problemas de las divisas de las reservas internacionales de Bolivia del Banco Central han comenzado porque nos salió muy cara la importación de combustibles. ¿Entonces es un caso de falta de control en la venta, más que de corrupción? El propio presidente de YPFB dijo a inicios del 2022 que el 20% de las importaciones estaban yendo al contrabando, entonces ellos eran conscientes de eso y lo hicieron deliberadamente. Pero, por qué lo hacían, ahí viene la segunda parte. Armin Dorgathen dice que mis datos están mal porque el INE se equivoca. Más allá de la respuesta absurda e impertinente, cuando uno investiga bien, encuentra que YPFB no es la única empresa que importa diésel, sino también dos empresas privadas de minería, San Cristóbal y Manquiri, aunque esta última es irrelevante. Me consigo la base de datos de la Aduana, de cada importación con el DUI (póliza) y resulta que en YPFB hay un sobreprecio de 20 a 25% respecto a lo que paga San Cristóbal a su importadora, haciendo una suma de más de 700 millones de dólares en 15 meses. ¿Es un promedio el que usted ha sacado? Porque el precio varía en función al mercado. Ellos han sacado un precio promedio anual para contradecirme y eso es una grosería. Usted, que no es especialista, sabe que los precios varían. Yo he sacado quincenal y mensual y he comparado precios. Además, en su comunicado reconocen tener el segundo mejor precio, pero, entre tres y sólo después de San Cristóbal. Con la base de datos de la Aduana es como encontrar a alguien in fraganti, o sea, robándose las cosas. ¿Y dónde han ido esos 700 millones de dólares? Esos 700 millones de dólares es el sobreprecio que le ha pagado YPFB a Trafigura. Esa empresa ha sido acusada y echada de otros países por pagar sobornos. Esa misma Trafigura tendría que concursar en Bolivia, pero no le dejan concursar porque han eliminado las licitaciones con resolución de directorio de YPFB, y le compran millones y millones de forma directa. ¿Y hay muchas empresas y opciones para contratar? Hay muchos traders que hacen lo mismo. San Cristóbal utiliza a Copec, que le vende a un precio mucho más barato. Usted dice que no confían en el fiscal Lanchipa, entonces ¿para qué presentan la denuncia? Porque es el único lugar donde se tiene que verificar, no hay otra opción. La justicia nacional es un paso necesario para después ir al nivel internacional. ¿En el gobierno de Evo a quién respondía Lanchipa? Lo nombraron en el gobierno de Evo Morales y él estaba trabajando en ese marco. Luego, con el golpe de Estado, el señor Lanchipa, en vez de defender el Estado de Derecho, de hoy a mañana, se puso a las órdenes de Murillo. ¿No tiene responsabilidad el gobierno de Evo, del que usted fue parte, de que la justicia esté manipulada y cooptada? La justicia siempre ha estado mal, hace décadas. Eso creo que tiene que resolverse de una manera estructural. ¿Diría que Lanchipa en el gobierno de Evo Morales también respondió al poder? No, estaba bien electo por el sistema de calificación de méritos. ¿O sea él era idóneo en el gobierno de Evo y es obsecuente en el gobierno de Arce? No digo que fuera idóneo. Tenía defectos. Yo, como era directora de la UIF, lo veía lento y me quejé varias veces al presidente Evo Morales, pero el propio Evo no lo podía cambiar, no estaba nombrado a dedo por él. Usted se queja de que no haya licitaciones en YPFB, pero las contrataciones directas se implementaron con Evo Morales. ¿No cree que fue un error? No, no fue un error. En algunos casos, el sistema de licitaciones resultaba demasiado pesado y largo y por decreto se ha facilitado en algunos casos especiales. Pero ése no era un hábito y se hacía cuando la licitación no salía una o dos veces, cuando ya la obra se había atrasado. En la ABC, por ejemplo, también había un concurso, pero se empeñaron en que esta empresa termine. En el caso de YPFB, sin embargo, no hay concursos y se invita siempre a la misma. A propósito del caso ABC, ¿qué señal se da con su cierre? Desastrosa, desastrosa, desastrosa. El ministro de Justicia es el primero que no respeta la ley y exige que revelen la identidad del testigo protegido. Lo persigue y finalmente el hombre muere luego de denunciar que en un hotel de Sucre le cambian páginas a la carpeta de licitación, finalmente el ministro Lima dice murió el testigo protegido y nadie sabe cómo se enteró. Es macabro. Y aparece un dinero en efectivo en la cocina de una casa en Chuquisaca. Y todavía dice que el caso se tiene que cerrar porque ya murió el testigo protegido y la plata apareció en Chuquisaca y que tenemos que quedarnos tranquilos. Ustedes se erigen como los paladines de la lucha contra la corrupción. ¿En el gobierno de Evo no hubo corrupción? Por supuesto que sí, en el de Evo y en los de antes también hubo corrupción. Seguramente no ha sido perfecta nuestra persecución y en algunos casos habrá sido negligente. Pero, yo diría que el sello del gobierno de Luis Arce en los dos primeros años y medio de su gestión es la corrupción y el distanciamiento total y la separación del modelo que se aplicó en los 14 años. ¿Cree que Luis Arce debería terminar su mandato? Yo creo que tiene que hacer lo posible por terminar su gestión, tiene que escuchar. Los exministros hemos pedido una y mil audiencias para advertirle, incluso, de algunas cosas que en manejo monetario estaban haciendo mal. ¿Les escucharon? No, no quieren escuchar. Hace tiempo, unos 15 ministros hemos tenido una reunión con Luis por siete horas, en la que le hemos comunicado nuestras preocupaciones, pero no hay manera de que se nos escuche. En el tema monetario, por ejemplo, la medida de comprar divisas a los exportadores, si hubieran conservado el equipo técnico que tuvimos los 14 años en el Banco Central, hubieran sabido que eso no iba a funcionar y les salió justo al revés. A partir de ese momento, las reservas empezaron a caer en vez de subir. ¿Quién debería ser el candidato del MAS el 2025? Yo pienso que se debería volver a recuperar el modelo y el que puede garantizar eso es Evo Morales y debe ponerse al mando de nuevo. Obviamente hay que corregir errores, hay que tener una profunda vocación autocrítica, que no la hemos mostrado hasta ahora. ¿Luis Arce debería ser parte de la fórmula o no? Yo creo que Luis lo ha hecho bien como ministro y puede seguir siendo ministro de Economía. En esa área yo lo admiro, yo realmente hubiera soñado con que envejezcamos admirándonos mutuamente y estoy profundamente decepcionada de Luis. Yo he estado sentada años a su lado en el gabinete y sinceramente lo he admirado porque ha hecho escuela. Y ahí debería quedarse Luis, lo puede hacer bien, pero nos ha traicionado y, sobre todo, no sé qué le pasa, pero la corrupción creo que le ha tomado la moral. Pasando a los hechos del 2019, usted fue a las reuniones de la Católica. ¿Por qué dicen que ahí se planificó un golpe? El día domingo 10 renuncia Evo. Yo tenía cobijada a Susana Rivero y su familia en mi casa. Nos llaman para que nos vayamos a la embajada (de México) porque iban a ir a quemar mi casa. El día 11 en la mañana, Adriana (Salvatierra) decide venir también a la embajada y nos dice que nos están invitando a una reunión en la Católica. Nadie quería acompañarla, así que decido acompañarla yo. En la primera reunión, Adriana solo dijo: “Estamos de acuerdo con iniciar un diálogo y encontrar una solución, pero lo primero para la pacificación es que dejen despegar el avión”. Entonces ahí Tuto Quiroga, como todos saben, llamó y le dijo al comandante y le dijo: “Necesitamos que despegue el avión mexicano porque aquí tenemos que viabilizar un diálogo”. Nos salimos con la palabra de Adriana de que iba a volver. Al día siguiente, cuando aterrizó, nadie quería acompañarla, fui de nuevo yo. Entonces, la pregunta de Carlos Mesa a Adriana fue: ¿Usted ha renunciado? y Adriana le dijo: “He renunciado por medios de comunicación, pero no he presentado mi renuncia escrita porque no se puede llegar a la Plaza Murillo”. Pero, su renuncia ¿vale?, le dijo Carlos Mesa, y ella le dijo: “No, por reglamento, mi renuncia solo es válida presentándola por escrito con mi firma en ventanilla o a la presidencia”. Se quedó callado porque ellos ya el domingo 10 habían tenido una reunión, cuando le habían llamado a la señora Añez por teléfono del celular de Ricardo Paz y le proponen que se haga cargo de la Presidencia y ella acepta y le dicen diríjase a La Paz. ¿Y eso interpretan ustedes como un golpe? No solo eso. El golpe no es un solo día, el golpe consiste en varias cosas. En El Alto la esperan las Fuerzas Armadas, llega a La Paz y ella instala una sesión sin quórum y esa es una ruptura del orden constitucional que se llama golpe de Estado. La Iglesia asegura que con Salvatierra acordaron instalar la sesión para la sucesión de Añez. Mienten. Testigo soy yo. ¿Cuál era la apuesta de ustedes, dejar el vacío de poder para que el país se enfrentara? No había ningún vacío de poder, lo que iba a suceder era una sesión de la Asamblea una vez que llegaran los parlamentarios del interior. Pero no se presentaron a la sesión... No los dejaron entrar. Quisieron entrar a la sesión, estaba toda la bancada. Si hubieran entrado, ¿Adriana Salvatierra se hubiera proclamado presidenta? Ellos tendrían que haber entrado y debatido. En la reunión del martes, como no había salida, Doria Medina se paró y dijo: “Bueno o se apuran a resolver la posición o aplicamos nuestro plan B”. ¿Dijeron cuál era el plan B? No, pero Adriana les dijo, “por qué me preguntan si me acaban de avisar que la señora ya está en mi despacho y está andando en la cápsula presidencial, no me pregunten si ya lo han hecho”. Luego en un programa Doria Medina explicó que si no convencían de que la bancada asistiera a la sesión para convalidar a Añez, el plan B era hacerlo sin quórum. Llegamos a la embajada, comimos algo y al terminar de almorzar vimos el plan B. ¿Ustedes analizaron si la causa de todo pudo estar en que Evo haya desconocido el resultado del referéndum para prorrogarse a un cuarto mandato? Estamos en un proceso de debate, de digestión de este tema, es un tema muy complejo. Yo creo que ha habido errores, que hoy nos pesan más que entonces. Al final, ustedes perdieron el poder de todas maneras. Efectivamente. Entonces ¿la revolución de las pititas ha sido en favor de Luis Arce? Sí y nos han sacado, y las pititas están en los ministerios ahora.

“Con la base de datos de la Aduana es como encontrar a alguien in fraganti, robándose cosas”. Respuesta de Trafigura “Trafigura viene cumpliendo con las entregas de producto a YPFB según lo establecido en los contratos suscritos entre ambas empresas. Las entregas se realizan de acuerdo con las coordinaciones operativas con YPFB. Trafigura es una de las principales compañías de comercialización de productos básicos a nivel mundial con operaciones en más de 150 países, incluyendo Brasil, Colombia, Ecuador y México. Tenemos un programa de cumplimiento que cumple con los más altos estándares internacionales y una política de cero tolerancia frente al soborno y la corrupción” (Comunicado enviado a Página Siete).