Seis ministerios incumplen ley de difusión de cuentas públicas





28/05/2023 - 08:49:47

El Deber.- De los 17 ministerios, al menos seis incumplen con la difusión del informe escrito de sus rendiciones públicas de cuentas en sus páginas web. La Ley 341 del 5 de febrero de 2013 sobre Participación y Control Social establece en su artículo 37 que los Órganos del Estado, las entidades territoriales autónomas y las entidades públicas deben realizar las rendiciones públicas de cuentas y evaluación de resultados de gestión, ante la sociedad en general y ante los actores que ejercen Control Social en particular. No solo eso, señala en su parágrafo tercero que “la difusión del informe deberá realizarse por escrito y en la página web de la entidad con anticipación de 15 días calendario a la realización del acto”. La rendición pública de cuentas se debe realizar al menos dos veces al año, de manera semestral. La publicación de estos documentos permite que la ciudadanía acceda a los proyectos a ejecutarse en cada gestión y verificar los avances y cumplimiento de objetivos. De la revisión de cada portal web de los 17 ministerios, se verificó que el Ministerio de la Presidencia, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, de Hidrocarburos, de Educación y de Desarrollo Rural y Tierras no cuentan con todos los documentos escritos de las rendiciones públicas de cuentas realizadas entre 2021 y 2023. Exceptuando a la Presidencia, los otros cinco cuentan con registros audiovisuales en sus redes sociales con firma de actas de aprobación de las organizaciones sociales que ejercen como control social. La página del Ministerio de la Presidencia en su última publicación de rendición de cuentas solo figura el informe del Gobierno de Jeanine Añez. En el sistema rpc.transparencia.gob.bo no se cuenta con la documentación ni con la programación de un evento de presentación. La Cancillería tiene disponible su rendición de cuentas final de 2022, pero no se muestra el histórico de documentos y rendiciones realizadas desde 2021. Eso sí tiene registro audiovisual y el informe más reciente fue el viernes. El Ministerio de Hidrocarburos en su sección de Transparencia no muestra los documentos de rendición de cuentas. Entre tanto, el Ministerio de Defensa no tiene la rendición de cuentas final de 2020, final de 2021 e inicial de 2022. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en sus portales web no cuentan con sus informes finales de 2022, pese a que realizaron los actos públicos. Los ministerios de Gobierno; de Planificación del Desarrollo; de Economía y Finanzas; de Desarrollo Productivo y Economía Plural; Obras Públicas, Servicio y Vivienda; de Minería y Energía; Justicia y Transparencia Institucional; de Trabajo, Empleo y Previsión Social; de Salud y Deportes; de Medio Ambiente y Agua; y Culturas, Descolonización y Despatriarcalización cuentan con los documentos desde las rendiciones de cuentas de 2020 (final), 2021 (inicial y final), 2022 (inicial y final) y 2023 (inicial). Incluido el registro audiovisual. Desde marzo de 2022, las entidades públicas tienen la responsabilidad de cargar sus rendiciones de cuentas al sistema RPC para evitar el envío físico de la documentación. Cancillería, Hidrocarburos, Educación, Defensa y Desarrollo Rural cargaron sus informes a este portal, pero no así a sus páginas institucionales como especifica la ley. Ante la consulta de si existen sanciones por no publicar las cuentas públicas, la viceministra de Transparencia Susana Ríos afirmó que se aplican “sanciones administrativas porque una ley establece esta obligatoriedad y obviamente genera responsabilidades”. En el caso del del Ministerio de la Presidencia, no se cuenta con registros documentales ni audiovisuales en su portal institucional ni en el sistema administrado por el Ministerio de Justicia.