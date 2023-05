Evo sobre la muerte del interventor de Fassil: Levanta mucha sospecha





28/05/2023 - 08:37:04

Página Siete.- El expresidente y lídel del MAS Evo Morales afirmó la mañana de este domingo que la muerte del interventor dell Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, “genera mucha sospecha”. Pidió que haya una investigación transparente sobre todo lo que está pasando con la exentidad que actualmente está intervenida. Morales contó que se enteró del deceso de Colodro en la madrugada y que recibió algunas llamadas, lo cual “levanta mucha sospecha”. “Lo que debemos preguntarnos es: ¿qué está pasando en Bolivia, entonces? no hay segurdad”, asfirmó. Comparó el hecho con la muerte del llamado testigo protegido del caso ABC, Felipe Sandy Rivero, de quien se informó que murió en un accidente en Estados Unidos poco después de dejar un video revelador de la investigación. “Ahora el interventor (de Fassil) aparece muerto. Entonces qué está pasando. Unas operaciones, parecen, mafiosas, sospechosas y algunos periodistas temen por su vida”. El exmandtario se refiere al periodista Junior Arias que en las últimas horas dejó un mensaje en sus redes sociales para anunciar que estaba dejando el país por su seguridad, tras conocer la muerte de Colodro. Cuestiona la intervención “tardía” de Fassil “Lucho Arce decía en una conferencia: ‘Yo sabía el 2018 o 2019, a mí nunca me comunicaron’. Yo retornando de Argentina me informé de un banco llamado Fassil. Cualquier sector privado tiene derecho a organizarse, pero si el hermano Presidente ya sabía y había irregularidades, ese momento era parar para que no haya semejante hehos de extorsión, gravísimos”, afirmó Morales.