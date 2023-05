Marcelo Vidaurre: El alcalde tiene un operador en la justicia, con experiencia para armar casos





27/05/2023 - 18:05:35

El Deber.- "Hacer urbanizaciones en cualquier parte es un buen negocio, pero no es nomás a echarle", dijo el concejal de Comunidad Autonómica (C-A) Marcelo Vidaurre, en entrevista con El Deber Radio, sobre la presión que se ejerce a los fiscalizadores del Legislativo Municipal. El legislador se refirió a una serie de acciones de parte del Ejecutivo municipal, no solo de esta gestión, que facilitan grandes proyectos sin siquiera realizar estudios de factibilidad. Cuestionó las argucias del equipo del alcalde Jhonny Fernández, que dan a entender que los concejales aprobaron el proyecto de la carretera Tundy-Las Peñas, y aclaró que no es así. "Observamos que en el POA 2023 estaba el asfaltado que no indica de dónde, en áreas del DM14, por un valor de Bs 1.000, nunca nos respondieron de qué se trataba, pero ellos aprobaron. Luego viene el reformulado, le suben la cuota a Bs 9 millones, preguntamos dónde era, tampoco contestaron, pero los oficialistas aprobaron. Después hay una licitación por Bs 45 millones, y no sabemos nada. Hay una serie de manipulaciones en todo esto", dijo. El concejal de C-A cuestionó que, poco antes de la polémica Tundy-Las Peñas, hubo varios dentro de la mancha urbana que solicitaban asfalto, y no se les hacía caso, ni se hizo un estudio para ver la viabilidad. "Como el alcalde no transparenta, lo dejamos en evidencia ante la ciudadanía", dijo, y sobre la detención domiciliaria de Fede Morón, dijo que es simplemente parte de una persecución. Indicó que los anteriores casos armados contra él y Morón, por su labor fiscalizadora, claramente son armados para amedrentar, pero reconoció que cada vez va subiendo la tensión, porque aparentemente Jhonny Fernández "toma personal todo". Lamentó que el alcalde ataque con la justicia, y dijo que "tiene ahí un operador que es quien gestiona, que ya tiene experiencia en armar casos para acallar a la oposición", y le recordó que es labor de los concejales fiscalizar, deliberar y legislar. Citó la Ley Safco, de que si no denuncia, es cómplice, pero lamentó que las denuncias de los opositores a Jhonny Fernández no prosperen, a pesar de que presentan pruebas coherentes. "Pero con celeridad alarmante, un caso armado sí prospera, esto es un mal empleo de la normativa, que debería protegernos", aludió. Aseguró que, como bancada, definirán qué medidas tomar contra la utilización de la justicia, caso contrario cualquier persona que camina por la calle puede ser aprehendida. "Solo se presume la autoría en delitos contra menores y la mujer. Y este no es el caso, no se puede permitir que se degrade la justicia a ese nivel", recordó a los operadores de justicia. Tundy- Las Peñas Para Vidaurre, lo más grave, y que demuestra mala intención en el proyecto carretero Tundy-Las Peñas, es que la carretera va a parar a Oro Negro, una refinería. Aclaró que existe una ley nacional que dice que cualquier empresa, pública o privada, que se encuentre en zona rural, por su cuenta tiene que ver la posibilidad de una vía hasta alguna intersección previamente construida. Reconoció que la zona sí es tuición de la Alcaldía porque está en el DM 14, pero enfatizó que se trata de área rural. "¿No deberían intervenir ABC y la Gobernación? Es una carretera, no un camino vecinal. De Tundy a Las Peñas son 12 km", dijo. Contó que el día de la declaración de Fede Morón por Emacruz, cuando fue aprehendido por otra causa, quedó con Morón en juntarse más tarde y evaluar las pruebas en el caso Tundy-Las Peñas, pero lo detuvieron y se truncó. "Juan Carlos Medrano adelantó la inspección, habló con los vecinos de Tundy, que le confirmaron que el alcalde está comprando tierras allá. Hizo lo mismo en la doble vía a La Guardia, cuando fue alcalde anteriormente, porque la carretera no iba hasta La Guardia, y él adquirió los terrenos de alrededor de la cervecería, había un negociado que fue público. Hoy vemos que se hace lo mismo", coincidió con una denuncia hecha por su colega Fede Morón. Vidaurre recordó que el proyecto La Nueva Santa Cruz es de 600 ha, equivalentes a las dimensiones de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta el primer anillo. Dijo que para una dimensión de ese tamaño debió preverse el tratamiento de las aguas servidas, lagunas de oxidación, etc., de lo contrario se contaminará el sustrato y la ciudad tendrá serios problemas para abastecerse de agua potable.