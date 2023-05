Maestros deciden dejar de aportar a la COB hasta que se cambie al Comité Ejecutivo





27/05/2023 - 17:57:43

Correo del Sur.- Un ampliado de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) decidió suspender los aportes de la organización a la Central Obrera Boliviana (COB) hasta que se renueve el Comité Ejecutivo, actualmente prorrogado, al igual que el máximo dirigente de la entidad cobista, Juan Carlos Huarachi. Esta semana se desarrolló un ampliado nacional de la CTEUB en Aiquile, Cochabamba, donde se asumieron una serie de medidas. “Censuramos la traición de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, ya que, en complicidad con el Gobierno, ha acordado un miserable incremento salarial, que no responde a las aspiraciones de los trabajadores del país; además, por dar la espalda y traicionar la demanda de mayor presupuesto económico para la educación del pueblo boliviano. En tal sentido, el Magisterio Urbano de Bolivia ha decidido dejar de aportar económicamente a la COB hasta que se convoque a Congreso Ordinario para elegir un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que represente dignamente la voz (del sector), así como las verdaderas demandas de los trabajadores de Bolivia, en el marco del Estatuto Orgánico de nuestro ente matriz”, indica una de las decisiones adoptadas, en una resolución de los educadores. Los profesores también pidieron el repliegue de sus delegados al Comité Ejecutivo Nacional de la COB hasta que no se convoque a un nuevo congreso ordinario; para lograr ese objetivo, buscarán que otros sectores se sumen a ese pedido. “La CTEUB se pondrá en contacto con otras organizaciones nacionales, de otros sectores de trabajadores, con el fin de presionar y viabilizar la realización de dicho congreso”, indica el documento. Entre sus otras determinaciones, los educadores resaltaron que no permitirán que el Congreso de Educación se convierta en un “escenario político”, como pretende el Gobierno, al dejar en manos de la COB la realización de dicho evento. “Por ello, exigimos que la planificación, organización y participación en dicho Congreso debe ser con participación mayoritaria de los verdaderos actores de la educación, que somos los maestros”, advirtieron los profesores.