Bolivia plantea en la CAN fortalecer la integración andina para enfrentar desafíos como la crisis





27/05/2023 - 13:41:08

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) cumplió 54 años y Bolivia no solo reafirmó su compromiso con el proceso subregional, sino también planteó fortalecer la integración del bloque para hacer frente a los desafíos actuales como la crisis internacional. El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, participó a nombre de Bolivia en el acto que conmemoró en Lima el aniversario de este bloque que lo forman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. “Creemos firmemente que no basta con preservar los logros alcanzados en la Comunidad Andina, sino que debemos profundizarlos, continuar trabajando y ampliar nuestro trabajo para poder fortalecer nuestro proceso de integración y lograr un espacio que nos permita hacer frente a los desafíos del mundo el día de hoy”, planteó. Según datos oficiales, los 10 principales productos exportados por Bolivia a los países andinos en 2021 representaron 89,3% del total exportado al bloque. Entre los productos están tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (662 millones de dólares), aceite de soja en bruto (476 millones de dólares), aceites en bruto de girasol (86 millones de dólares), los demás aceites de soja (73 millones de dólares), los demás azúcares de caña o de remolacha en estado sólido (49 millones de dólares), entre otros. En el evento en la sede del organismo en Lima, el secretario general interino de la CAN, Diego Caicedo, manifestó su convicción integracionista y compromiso de redoblar esfuerzos para transformar al bloque y convertirlo en protagonista en la región y en el mundo. “La Comunidad Andina hoy está enfocada en avanzar en la transformación digital: estamos ejecutando el proyecto INTERCOM que permitirá interconectar a las entidades acreditadas en comercio exterior y además facilitará un intercambio de cerca de cuatro millones de documentos digitales, adelantamos trabajos para contar con un Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria y el proyecto de Articulación de Organismos de Acreditación para el Fortalecimiento de la Infraestructura de Calidad”, precisó. En representación de la Presidencia Pro Tempore, el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Juan Carlos Mathews, destacó que el bloque andino desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento de los lazos comerciales entre los países andinos, convirtiéndose en un bloque económico y comercial referente en la región. Mientras el ministro de Producción, Comercio exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Julio José Prado, afirmó que su país está comprometido con la CAN y en fortalecer su trabajo colaborativo, para construir un futuro próspero, justo y sostenible. Para el viceministro de Comercio Exterior de Colombia, Luis Felipe Quintero, la CAN es uno de los procesos de integración más vivos y activos de América Latina y el Caribe y se constituye como el marco de un comercio mucho más diversificado y de mayor valor agregado para Colombia y para los países andinos. En el acto participó Teresa Mera, viceministra de Comercio Exterior de Perú, David Lemor, presidente del Consejo Consultivo Empresarial Andino de la CAN, Santiago Rojas del Banco de Desarrollo de América Latina, embajadores de los países miembros, asociados, observadores, sector público, privado y académico, según un boletín institucional.