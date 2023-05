Imputan a dueño de empresa que alquilaba vehículos a Nallar e incautan 100 autos





27/05/2023 - 08:30:08

El Deber.- La Fiscalía anticorrupción presentó una imputación formal contra el responsable de una empresa de renta de movilidades que, de acuerdo a investigaciones, alquilaba vehículos a Misael Nallar, el principal procesado por el triple asesinato de policías en el camino a Porongo. Los fiscales anticorrupción Alexander Mendoza, Alberto Zeballos y Marcela Terceros imputaron a R.O.E.C. por delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. En la misma imputación, la comisión fiscal requiere la detención por 180 días de este empresario y la incautación de más de 100 motorizados que están registrados. Las investigaciones de la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) señalan que todo se remonta al 21 de junio de 2022 cuando en el camino a Porongo son asesinados los policías, Eustaquio Olano, Alfonso Chávez y el voluntario del Gacip José David Candia Orozco. Más de 100 vehículos En su imputación, la Fiscalía, respaldada en informes de la Felcc, establece que se detectó la presencia del vehículo placa 4832-SEA, en el que circulaba Misael Nallar junto a sus guardaespaldas, de nacionalidad colombiana. El vehículo, según las pesquisas, estaba registrado a nombre de la empresa Equipeser. Además, las investigaciones señalan que se pudo observar el excesivo movimiento económico realizado por Misael Nallar Viveros, que contaría con vehículos que no estaban registrados a su nombre, pero que él utilizaba y les cargaba combustible. Asimismo, Nallar cuenta con bienes muebles e inmuebles en la capital y áreas rurales. La imputación señala que, si bien es cierto que el imputado cuenta con una empresa asentada en Bolivia, se puede evidenciar un crecimiento económico desproporcional, toda vez que una persona común, no hace movimientos de semejantes cantidades de dinero, sin demostrar su procedencia. “En el presente caso y con base en las declaraciones, se tiene que el imputado no declaraba en su totalidad los impuestos a los vehículos de su propiedad, haciendo evidente que por ello de igual manera su patrimonio se habría incrementado desproporcionalmente. Ese incremento no justificado de manera real pretende disimular y ocultar el origen ilícito de los referidos montos de dinero”, señala parte de la imputación. La Fiscalía fundamentó que R.O.E.C. adquirió una cantidad exorbitante de vehículos sin justificar el incremento patrimonial. Esta persona además responde a otra investigación por tráfico de sustancias controladas que inició la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía antinarcóticos. Las pesquisas se iniciaron luego que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) detectaron cocaína en dos motorizados, uno con placa 4832-SEA, usado por Nallar y los colombianos durante el asesinato de los tres policías.