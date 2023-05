La escasez de diésel comienza a sentirse también en occidente





27/05/2023 - 08:16:04

La Razón.- La escasez de diésel comenzó a sentirse y afectar también en el occidente del país. Por ejemplo, entre jueves y viernes en La Paz, empresarios y la Alcaldía se quejaron porque la falta de combustible está perjudicando el comercio exterior y la ejecución de obras. Incluso la circulación de los buses PumaKatari y ChikiTiti están en riesgo. Primero fue en oriente, donde los productores, empresarios y transportistas se quejaron por la escasez de diésel que les afectaba justo en plena zafra. El transporte internacional protesta porque en las fronteras no hay combustible. Y está afectándoles para llevar y traer los productos de exportación e importación. Este viernes, el alcalde de La Paz, Iván Arias, alertó con la paralización de obras debido a falta de diésel. Incluso dijo que los servicios del transporte municipal están en riesgo. “La falta de diésel afecta las actividades del Gobierno Municipal, como el asfaltado de varias vías de la ciudad y el servicio del PumaKatari y ChikiTiti”, lamentó Arias. Cupos de diésel Explicó que para el funcionamiento de la maquinaria pesada para el asfaltado de calles requieren de 5.000 litros de diésel al día; sin embargo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) les redujo el cupo a 5.000 litros al mes. Agregó que la falta de diésel impide a la comuna paceña proseguir con el tendido de la nueva capa asfáltica en las avenidas Armentia, Sucre y Tejada Sorzano. Esta obra debía comenzar el 18 de mayo y que tuvo que postergarse. “No tenemos diésel, no hay diésel. Estanos buscado soluciones, no quiero parar, pero pareciera que las cosas se ponen difíciles para nosotros, cuando queremos hacer superobras y superservicios”. El jueves, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) dijo que la escasez de diésel está afectando a todo el sector productivo, principalmente en las exportaciones e importaciones. Rolando Kempff, presidente de la FEPLP, dijo que el diésel es fundamental para la actividad comercial y productiva del departamento de La Paz. Puso como ejemplo a la minería, que requiere de combustible para todas sus actividades. Y, añadió, casi el 50% de los minerales (refiriéndose al oro) que se exportan salen del departamento paceño. También protestó el Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional (Schatin) de El Alto que piden explicar por qué hay escasez de diésel en Santa Cruz y Cochabamba.



Transporte El dirigente del sector del transporte pesado, Pedro Quispe, sostuvo que, como transportistas internacionales, requieren el combustible para sus viajes a Argentina, Brasil, Perú, para el traslado de mercadería de exportación, así como de pasajeros. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantizó que el abastecimiento es normal e incluso anunció que se incrementó el cupo para el oriente; sin embargo, los reclamos continúan. Ante las largas filas de motorizados en las estaciones de servicio, la petrolera estatal informó que se incrementó de 2,5 millones a 2,7 millones de litros de diésel para el abastecimiento en el departamento de Santa Cruz, donde hay más reclamos.